Más de 226 capacitaciones sobre COVID-19, ha realizado SSM en 2021

* Las acciones han permitido mantener vigentes los protocolos de prevención

MORELIA, MICHOACÁN, A 22 DE ENERO DE 2021.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), no baja la guardia en la implementación de capacitaciones permanentes a diversos grupos de la población sobre medidas preventivas y cómo actuar ante el COVID-19, es así que en lo que va del año se han realizado 226.

Esta acción ha permitido mantener los protocolos sanitarios de prevención, atención y seguridad, lo que ha coadyuvado a romper la cadena de contagio por este virus y hasta el momento se han beneficiado mil 600 michoacanos de clínicas particulares y auxiliares.

Así como procuradoras de salud, funcionarios públicos, docentes, grupos religiosos, transportistas, personal de hoteles, restaurantes, comercios y tiendas, población en general y trabajadores de la SSM; además se ha dado orientación individual a otras 11 mil 765 más.

Durante la capacitación se les da a conocer información general sobre qué es el COVID-19, lavado correcto de manos, medidas básicas de higiene, como uso de gel, la importancia de la instalación de filtros sanitarios, signos y síntomas de atención.

También se exhorta a evitar la automedicación y a acudir de manera inmediata a su médico si presentan signos de alarma, evitar salir de casa si no es necesario, mantener la sana distancia, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso correcto de cubrebocas, el constante lavado de manos o su desinfección con gel; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo.

La SSM mantiene a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.