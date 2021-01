A unas horas de que se emita la convocatoria de Morena, el empresario Rafael Ortiz se declara listo para ir por candidatura a la alcaldía de Uruapan

* En reunión de equipo, sectores reiteran su invitación y apoyo para que participe en este proceso

URUAPAN, MICH., A 26 DE ENERO DEL 2021.- En vísperas de que Morena emita su convocatoria para la elección interna de sus candidatos a los ayuntamientos michoacanos y luego de una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Reconstruyamos Juntos Uruapan, el reconocido empresario Rafael Ortiz García aceptó la invitación de diversos sectores sociales para inscribirse y buscar la candidatura a la Presidencia Municipal se éste municipio.

Al efectuar un análisis profundo con todo su equipo de trabajo y con representantes de diversos líderes sociales el también impulsor de acciones sociales en beneficio de la sociedad, se dijo listo para abanderar una plataforma político electoral que enarbole los ideales de la 4T y en el marco de sus postulados de no Mentir, no Robar y no Traicionar integrar junto a la ciudadanía, un proyecto de gobierno que combata la corrupción, transparente el manejo de los recursos, promueva la austeridad municipalista y Uruapan logre un gobierno plural, equitativo y humanista.

Se pronuncia ciudadanía y sectores productivos

Más tarde y entrada la noche de este lunes, visitaron directamente al empresario, dirigentes de agrupaciones y de colonias así como de comunidades y le extendieron su invitación para que los abandere a quien consideran el perfil idóneo para convertirse en candidato de morena por su calidad moral, por su compromiso con la política del Presidente de la República y por ser una persona con capacidad y conocimiento para administrar al municipio y dejar atrás esos gobiernos locales con deudas y actos de corrupción que no han permitido la realización de obras y mejoramiento de los servicios en decenas de colonias populares y la zona rural.

Grupos empresariales, comerciales y prestadores de servicio también pidieron a Rafa Ortiz que a partir de que hoy Morena apruebe y emita su convocatoria, con el ánimo que lo caracteriza, busque su registro y de mano a los morenistas y la sociedad que le muestra simpatía, en los tiempos permitidos por la ley, promueva la elaboración de un plan de gobierno que permita reactivar la productividad, la inversión y con ello la generación de empleo por parte de la IP con las oportunidades y garantías que puedan promoverse desde un gobierno municipal encaminado a incentivar la movilidad economía de los ciudadanos.

Recordaron que Rafael Ortiz como empresario, emprendedor y generador de empleos, ha dejado constancia de su capacidad administrativa la cual debe impulsar en un Ayuntamiento con transparencia en el manejo del erario y de esa manera trabajar en proyectos reales en cada uno de los rubros a cargo de una administración municipal.

Cabe destacar que se espera que este martes las cúpulas nacionales de Morena aprueben y emitan la respectiva convocatoria para las candidaturas a las alcaldías y en ese marco Rafa Ortiz estaría efectuando su registro, mientras que las encuestas de redes sociales y sondeos entre la población lo siguen manteniendo como un fuerte perfil para consolidar el triunfo de dicho organismo político y abonar al resto de las candidaturas.