GRINGA, GRINGA: Unos engordan el marrano y otros se comen las carnitas

LA TRAVIESA/ URUAPAN, MICH./ MAR-26-ENE-2021/ ¡No se apendejen! Como los chairos que engordaron al marrano y los prianistas se están comiendo las carnitas y los chicharrones.



Ya vienen las elecciones y con tu voto dominas a la clase política, todos votemos con responsabilidad ciudadana, al menos CHECAR el pasado del candidatos querendones, porque esas risitas hipócritas no son nada buenas, después las cobran con creces.



Casito todos con doble moral, tienes a la esposa y a la dona, bueno hay quienes piensan que la rica dona es fiel, pero no, luego porque se enteran los enemigos de sus planes perversos, pos es la dona del pueblo…por cito ya hartas se sienten la primera dona de Michoacán ¡ajua!



Corre y se va con los desvergonzados que quieren repetir, hay que darles bicarbonato porque no saben representar al pueblo con dignidad de todos no se hace uno, el que no si hizo millonario es pirujo y quieren ser diputados. Que no mmn.



¡No les dará vergüenza? Que no hacen nada y si quieren seguir chupando la ubre del pueblo, para muestra un botón y tan algunos regidores quieren ser diputables, tables ya son…



Ojala quienes quieren buscar otro cargo presenten un informe de lo que hicieron, bueno y malo, aunque lo negativo prevalece, destaca no se olvida, que expliquen desde los moches permitir fraccionamientos en superficies de 84 metros cuadrados, y tantas corruptelas.



Pero como dice el guatemalteco “El que no tranza no avanza” entre su tribu tiene razón, lamentable que ahora se dice morenista, gracias a Dios “con la 4ta no hay corrupción”. Aja, ya se apoderaron del partido color cereza.



Por si fuera poco un perredista será el candidato gobernador, a un godoyista ¿ESO ES TODO! Para que los morenos no digan que los prianistas trabajan para que el prd coseche, un gobierno sin corrupción ¡ey!



En la panadería no cantan mal las rancheras, los hermanitos Chavez Zavala han logrado la presidencia municipal 2 periodos consecutivos, diputación y ahora Julio la quiere otra vez quieren nuevamente la candidatura a la presidencia municipal de Taretan, amenazan con retirarse del Pan si no les cumplen el capricho.



Miguel Ch. Z no canta mal las rancheras, se fue a Movimiento Ciudadano, partido pintado de naranja y azul, na, nananana… la gran realidad es que tienen con qué y traen con quien



Y para sorpresa de muchos Coque de la Garma quiere ser diputado federal, no pues ya no la ni la rechifla, pero pos primero que pague lo que debe de su última campaña política que le ganó Toño Lagunas, aunque no lo creía, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos.



Coque de la G. es un político a conveniencia, como cualquier otro ya perece reportero, si le compran SUS cursos, los presidentes son lo máximo, si no so de lo peor, se considera mercadologo empírico es contador público pero le debe a muchos, asi que antes de pretender ser diputado federal debe pagar.



No vaya dar el Mayelazo, ahora quiere ser candidata a la diputación local por el distrito norte Uruapan, es decir reelección dice Richard Luneta que nada hizo como diputada local para impulsar la ley del equilibrio ecológico hay que si trabajo y hasta mota sembró en su huertita ¿será? Richard Luneta quiere ser diputado va contra Mayela, veremos de cual culero sale más correas.



Aquellos que consideran que por tener miles de amigos en facebook con eso ganan, o por llevar orejas de otros partidos ya con eso oso ayudan y ganan, ay Omar el que maneja el dinero del ITSU haciendo quedar mal a su jefa política porque nomás no obedece, a Toño García le va a gusta tanta ignorancia ni su expediente supo integrar… se expediente.



Los perrucho deben estar atentos hay muchos simuladores que andan ofreciendo desde votos hasta información, como si tuvieran, presumen que taren hasta 18 mil votos, pero no logran llenar una planilla no pos si.



Y el buen amigo el periodista Macario Chávez por poquito era candidatazo de Macedo, pero se le fue por un pedo, no por un pelo…

Pos bueno los morenos anda juntando firmas para que Morena no vaya en calición con el PT, no tiene votos dicen que primero hablaron mal de Morena y ahora ya hay acuerdos para las candidatos, a Uruapan le tocaría candidata para la diputación federal y es Brenda faja… así las cosas.



Hay acuerdos importantes lo malo es que quien quede tendrá que pagar las precampañas de los compañeros para que lo apoyen y si no es perredista pior, porque hay acuerdo, PAN, PRD PRI y pos la diputación federal la embajadora de la cruz de Silvano…



En la política todo se vale, loqueo se vale es cometer pendejadas, mira que integrar mal los expedientes y por so ser rechazados, caray, gracias a Dios evitó que llegue atolondrados al congreso, diputaciones y regidurías lamentablemente se acercaron a un árbol sin ramas que nos les pudo dar sombra. Lo siento por Fabyy Chamorros…



Poa si la grilla hay mucho que decir, pero por hoy ay tá, y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia…