Recuerda Semaccdet importancia de la conservación de achoques en vida silvestre

Esta especie endémica de Michoacán se encuentra actualmente en peligro de extinción: Ricardo Luna García

MORELIA, MICHOACÁN, A 3 DE FEBRERO DE 2021.- A través de la conservación y el cuidado de especies en peligro de extinción se podrán recuperar poblaciones como las de Ambystoma ordinarium, conocidos como achoques, mencionó Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.

Por ello, cada vez de manera más frecuente se han podido observar ejemplares de achoques en la vida silvestre, como el caso documentado por biólogos de la Semaccdet en el Área Natural Protegida Cañadas de Río Chiquito, ubicada en el municipio de Morelia, donde esta especie de salamandra ha sido vista.

Luna García comentó que actualmente desde la Semaccdet se trabaja en el grupo Ambystoma, integrado por la propia dependencia estatal, instituciones académicas, de investigación y de los tres niveles de gobierno, en el cual se implementan acciones y estrategias para la reproducción de las especies de ajolotes endémicos del estado y para mejorar las condiciones de las poblaciones que aún se localizan en su hábitat natural, como en la Laguna de Zacapu, el Lago de Pátzcuaro y Áreas Naturales Protegidas, como el caso de Cañadas del Río Chiquito de Morelia.

El titular de la Semaccdet invitó a los ciudadanos a no perturbar a esta especie cuando sea observada en algún área natural y a recordar que los achoques no se deben consumir porque no brindan ningún aporte nutrimental al ser humano, pero sí son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico de los sitios donde se les encuentran de forma natural.