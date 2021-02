PRD Michoacán y Observatorio de Medios exigen contenidos con perspectiva de género en proceso electoral 2021

Nadie debe desacreditar los méritos y el trabajo de las mujeres: Vero Naranjo

Deben ser reconocidas por sus capacidades, liderazgo y trayectoria: Julieta López

No están solas, cuentan con mecanismos legales y acompañamiento



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-07-FEB-2021/ El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Observatorio de Medios de Comunicación en materia de perspectiva de género y Derechos Humanos en Michoacán, se pronunciaron a favor de promover contenidos noticiosos que no vulneren la integridad de las mujeres.

Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD, destacó que en el proceso electoral 2021 se tendrá una alta participación de las mujeres, de diversas formas estarán ejerciendo sus derechos, en el papel de candidatas, como votantes y con trabajo en territorio.



Vero Naranjo dijo que en cada una de las trincheras en que se encuentren es valioso el trabajo de las mujeres y nadie debe desacreditar esos méritos.

“No podemos permitir que se hagan campañas de desprestigio en redes sociales o medios de comunicación de nuestras compañeras, tenemos que partir del respeto y destacar la aportación de las mujeres a la sociedad”, expresó.



En el mismo sentido, la Consejera nacional del PRD y Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, Julieta López Bautista, consideró que las mujeres deben ser reconocidas por sus capacidades, liderazgo y trayectoria, y no ser señaladas por sus relaciones personales o revictimizadas en cualquier otra circunstancia.

Indicó que desde el Observatorio de Medios de Comunicación en materia de perspectiva de género y derechos humanos se hará un monitoreo permanente de los contenidos que se publiquen en los medios informativos; también, se insistirá en que se respeten los derechos humanos de las mujeres, que no se vulnere su integridad y que fomenten lenguaje incluyente y no sexista.



En ese sentido, Julieta López enfatizó que las mujeres michoacanas no están solas, cuentan con instrumentos legales y acompañamiento de las diversas instancias, por lo que las exhortó a no quedarse calladas, a denunciar cualquier situación que estén viviendo en sus municipios, “me parece que hay mecanismos y herramientas suficientes para que esto ya no suceda”, acotó.

Observatorio de medios

– La información no puede estar completa si no toma en cuenta a más de a mitad de la población, es decir, a las mujeres. Necesitamos medios que informen de manera profesional, sin replicar estereotipos o discursos discriminatorios en su contra.

-Un Observatorio de Medios permite tener información libre de prejuicios, de estereotipos, con datos precisos y con información veraz. Esto es fundamental en una democracia y brinda el espacio para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

– Debemos eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Una de ellas es la simbólica, que se replica a través de los medios de comunicación.