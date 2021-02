En Almoloya de Juárez el aspirante a la presidencia Oscar Sánchez García, La tenía, era suya y la dejó ir

Esta conocida frase del “Perro” Bermúdez puede ser aplicada no solo al futbol, sino también al aspirante a la presidente de Almoloya de Juárez

ALFREDO HERNÁNDEZ ALVARADO/ ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉXICO/ MAR-09-FEB-2021/ Esta conocida frase del “Perro” Bermúdez puede ser aplicada no solo al futbol, sino también al aspirante a la presidencia municipal de esta demarcación Oscar Sánchez García, quien está en el ojo del huracán y sus aspiraciones pueden quedar en solo eso en puras aspiraciones.



Como es de todo sabido en los días anteriores este medio de comunicación publico una nota sobre el porqué, Oscar Sánchez no podría ser ni aspirante a la presidencia, porque el en estos momentos está como deudor alimenticio, eso es un impedimento para participar como aspirante, aún no se sabe cómo él mismo Partido del PRI, le permitió esta participación a sabiendas que no cumple con el requisito que el mismo INE señaló y aquí sé el pongo textual; El INE aprobó que no podrán ser candidatos quienes hayan sido condenados por violencia sexual o doméstica, o que deban pensiones. Los deudores de pensiones alimenticias y los sancionados por violencia familiar o sexual no podrán ser candidatos a puestos de elección popular. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para que los partidos políticos erradiquen la violencia política contra las mujeres. Los lineamientos incluyen un capítulo “3 de 3” contra la violencia, con el cual los partidos deben pedir a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde declaren que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

“Además, no podrán ser candidatas o candidatos las personas que hayan sido sancionadas como deudor alimentario o moroso, que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentario”, indicó el INE en un comunicado. La pregunta es ¿Quién MIENTE? Oscar Sánchez al firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, o el mismo (PRI) que lo trate de proteger.

Aquí le dejamos la liga de la nota anterior (Oscar Sánchez García Aspirante del PRI a la presidencia municipal de Almoloya de Juárez, en riesgo de sus aspiraciones presidenciales

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4154042311273857&id=192486767429451)

Una vez más les demostramos a nuestros lectores que cuanto se publica, comenta es porque se tienen los pelos en la mano, lo que tratamos es darle la información veraz y oportuna, porque tienen el derecho de estar informados y nosotros de estar informando, como lo que está pasando en la demarcación, el aspirante Oscar Sánchez, tiene un adeudo económico de pensiones alimenticias del cual no ha cubierto, como lo marca y lo dicta el exhorto 104/2017, por esta situación no podría ser aspirante mucho menos candidato, primero tendrá que arreglar su problema de Pensiones Alimenticias , para posterior pedir al juez que sea bajado del sistema de deudores morosos.