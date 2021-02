Ricardo Anaya visitó Uruapan

PANORAMA MICHOACANO/ URUAPAN, MICH./ MAR-09-FEB-2021/ El panista y ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya acompañado del Presidente Estatal del PAN, Óscar Escobar Ledesma y el Secretario del Finanzas del CDE, Antonio Berber Martínez realizaron una gira de trabajo por el municipio de Uruapan conocida como la Capital Mundial del Aguacate.



Visitaron varios productores de aguacate en campo, como Roberto Curiel Morales, quienes expusieron las exigencias del mercado y alguna problemática que el sector enfrenta. Además fueron recibidos por Héctor Avila Gómez y Joaquín Barragán, en la empacadora de aguacate y procesadora de guacamole San Lorenzo.



Es importante recordar que el sector aguacatero es la principal fuente de empleo no sólo del municipio sino de todo el estado. El aguacate es uno de los productos más exitosos de la exportación agroalimentaria nacional, así lo mencionó Antonio Berber.



Por otro lado Ricardo Anaya, reconoció la gran organización de dicho sector y recordó que la exportación hacia los Estados Unidos fue un gran logro y que no se debe descuidar a los productores de este fruto.