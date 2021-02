Queremos que las y los jóvenes dejen huella: RJXM Michoacán

La dirigente de la RJXM en el estado, Brenda Garnica, destaca que en estas elecciones el sector juvenil va a trascender.

“Con la participación de las y los jóvenes queremos lograr un cambio en Michoacán”, señala.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-10-FEB-2021/ La dirigente de la Red de Jóvenes por México en Michoacán (RJXM), Brenda Garnica Meza, considera que en las elecciones más grandes que enfrenta México este 2021, las y los jóvenes militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están conscientes de que la mayor parte de su participación está encaminada a lograr un cambio en Michoacán.



“Nuestro objetivo en este proceso electoral es que las y los jóvenes dejen huella, es lo que queremos hacer, porque debemos reconocer, saber y palpar la situación que viven”, expresa.

Asimismo, destaca el trabajo que con la estructura de las bases juveniles del tricolor se está realizando para que la participación de las y los jóvenes sea cada vez mayor y reconoce que la participación juvenil representa un gran reto, toda vez que se espera que voten en el estado el 40 por ciento de este sector; por lo que asegura que la meta es llegar a más jóvenes que volteen a ver a la RJXM y al PRI.

Para lograrlo, la Red está trabajando en los comités territoriales en cada sección y de cada municipio con los jóvenes de otros sectores, como el obrero y el urbano.

“También son jóvenes que a veces no se les toma en cuenta, pero no porque no los sintamos parte de la sociedad, sino porque no nos ponemos en su lugar y no sabemos cuáles son sus necesidades”, apunta.

Agrega que gracias al apoyo del Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, una de las misiones de la RJXM es trabajar más allá y generar un cambio, y rumbo a las elecciones, la instrucción es llegar y trascender en los jóvenes.

En ese sentido, gracias a las reformas aprobadas a los Estatutos del PRI en 2020, se garantiza que la integración de las listas plurinominales tenga por lo menos el 30 por ciento de jóvenes en candidaturas propietarias y suplentes.

“Ahí son 13 jóvenes a quienes se les hace el reconocimiento del trabajo que están haciendo y que son tomados en cuenta por nuestra dirigencia nacional de la Red de Jóvenes, con la intención de que lleguen a posiciones donde tengan que tomar decisiones para bien en las políticas públicas, principalmente en nosotros los jóvenes”, finaliza.