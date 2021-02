GRINGA, GRINGA: Día del Amor, rifa del tigre

LA TRAVIESA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-13-FEB-2021/ Si se acaba los pobres ¿se acaba el discurso político? primero los pobres, a qué se refiere esa frase? A ver las vacunas que aún no llega a México o son primero para morir, los pobres mueren sin dinero, el covid-19 es una realidad pero peor realdad son aquellos que no tienen dinero para pagar tratamientos y estudios.



Cuándo un ciudadano presenta síntomas iniciales decovid-19 comienza su peregrinar, en el centro de salud no les toman muestra si no van colapsados, en el monumento a Benito Juárez, módulo anunciado con bombo y platillo, solo hay 25 muestras diarias.



El número de muestras es de risa, para la segunda ciudad en importancia de Michoacán que según Inegi tiene 315 mil habitantes, según la base de datos de Capasu la cifra se dobla.



Es triste pero real, tenemos un gobierno exhibido por la ala de resultados, porque les pasó como al de la vaca, primero compró el litro y después la vaca, estos están repartiendo vacunas que no tienen.



Hacen lo que tanto criticaron, ahora como hay senadores, diputados y presidentes que llegaron por su buena suerte no por su perfil, ganaron en la tómbola, para nadie es un secreto que Morena eligió así a quienes hoy representan al pueblo.



Pos el resultado es que ahora hasta el perro y el gato se inscribieron en Morena para ser precandidatos, aspiran a ser diputados, presientes municipales y diputados locales, ay chinga hay más aspirantes que tropa. Son 300 militantes morenista y mil aspirantes… chingao



Bueno pos el mal querido, Yeyo, Poncho, Paco; Rafa o Nacho, uno de esos será candidato a la presidencia burricipal de Uruapan, ojala no caigan el soborno, dicen que yoyo cobra caro su amor y también las encuestas, es de los que pide moches a quienes acomoda en un empleo ¿Será verdad?



Morena no es el único partido político que tiene diversidad, también los perruchos hay hartos suspirantes, todos quieren y se inscribieron como precandidatos a las posiciones políticas, ¡ajuá! hartos quieren. Están como la pirinola, pero bueno pedir no empobrece.



“Caminando y meando” dice una canción popular, así los candidatos no quieren dejar el hueso para buscar otro así que en campaña y gobernando, son juez y parte, vaya lo que tenemos que vivir.



Aaay gringa! Todos quieren ser, pero no entienden “ni la O por lo redondo”, la ignorancia, siempre habrá algo peor por venir, Los elegidos para cuidar al pueblo solamente engordan sus bolsillos, porque el pueblo es lo que menos importa.



A ver adivina adivinador ¿Cuál es la diputada uruapense que le pide a sus “recomendados” el 50 por ciento de su salario? lo que vulgarmente se dice “moche” o sea los entró a la nómina del congreso y tras dependencias estatales a trabajar, pero a cambio le tienen que dar la mitad de salario, son vivillas ¿Cuál es?



A si es de los honestos de la que transforma a México, chingao, ay que decirlo, lo malo es que el recomendado de derechos humanos “no quiere hablar”.



En el perderé también hay corrupción ay ta Omar Crispín, a quién ya le están junTando papelitos para que explique algunos temas relacionados con la huerta, los recursos propios de inscripciones y otros temas.



Bueno cuando menos se mochan, no que Luisito Gallardito Memín pinguín, no se mochó y llevó su propio equipo de coyotes a la oficina de rentas, para cobrar por trámites y a los coyotes de casa los dejó sin chamba, por eso lo grillaron, y lo culparon de contagios de covid-19 por meter exceso de personas ajenas a la oficina, ¿acaso lo sabrá su jefe político?



Y mientras Vicko Manrico hace lo imposible por activar al PRD en Uruapan los jóvenes se sientan desatendidos, es urgente que los volteen a ver.



Bueno entre políticos te veas, perico viejo no aprende a hablar… “No mentir no robar y no robar” Renecito Bejarano, según la publicación de proceso, se ve mezclado en la mafia rumana, nos pos si, a Nacho Campestre lo están desprestigiando en un video de faceboock en donde aseguran que “cuchareó” la encuesta que lo coloca en primer lugar.



Fe de ratas: este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.