Invitan Autoridades Municipales a jóvenes clase 2003 a tramitar Pre Cartilla del Servicios Militar Nacional

-Clase 2001 y 2002 deben también completar trámite en el Cuartel Militar

URUAPAN, MICH; MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2021.- Autoridades Municipales, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Junta Municipal de Reclutamiento, hacen un atento llamado a los jóvenes nacidos en el 2003 para que tramiten su Pre Cartilla del Servicio Militar Nacional. Igualmente, los de clase 2001 podrán recoger su Cartilla liberada en el Cuartel Militar, mientras que los nacidos en el 2002 deberán entregarla en el mismo lugar.

Antonio Chuela Murguía, secretario del Ayuntamiento, comunicó que los jóvenes nacidos en el 2001 deben recoger su Cartilla de 8:00 a 12:30 horas en el Cuartel Militar, ubicado en la Calzada La Fuente, los días 20, 21, 27 y 28 de febrero y 6, 7, 13 y 14 de marzo. Mientras que los nacidos en el 2002 deberán entregar su documento en las mismas fechas y horarios igualmente en el Cuartel Militar.

En el caso de los nacidos en el 2003 deberán acudir a la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en la Presidencia Municipal, a realizar su trámite de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Recordó que los requisitos son: original y copia del acta de nacimiento; Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato nuevo; comprobante de último año de estudios cursados, original y copia de comprobante de domicilio, credencial de elector (en caso de contar con la misma).

Igualmente, continuó, cuatro fotografías a color tamaño 35×45 mm, no instantáneas, en papel mate, de frente, con playera blanca de cuello redondo y pelo corto; orejas descubiertas, sin bigote y barba, sin aretes, cadenas y/o pendientes. En caso de no haber nacido en este municipio, constancia de no registro al Servicio Militar del lugar donde nació.

Antonio Chuela recalcó que quienes acudan tanto al Cuartel Militar como a la Secretaría del Ayuntamiento deberán utilizar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia, usar gel sanitizante de manos y respetar los protocolos sanitarios.