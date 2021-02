Prefieren uruapenses a Rafa Ortiz para alcalde, según sondeo del consultor Sánchez Melena

Esta semana Morena inicia su encuesta para saber quien será su candidato a la presidencia municipal de Uruapan

URUAPAN, MICH; FEBRERO 23 DEL 2021.- De manera sorpresiva, hoy se filtró a los medios de comunicación el sondeo político que Humberto Sánchez Melena realizó entre la población de esta ciudad, para conocer la opinión de los uruapenses sobre sus preferencias políticas con rumbo al proceso electoral del próximo mes de junio para elegir alcalde.

Y sin más, el que cuenta con el apoyo de la gente es Rafael Ortiz García, en buena medida por representar un proyecto ciudadano, aunque con la bandera de Morena. El comerciante trabajó desde el año pasado con la gente, de una u otra forma, y se hizo popular por ello, al apoyar el deporte, la cultura, la salud y más, que le generaron un capital político entre la sociedad.

De acuerdo al sondeo de Sánchez Melena, la popularidad de Rafa Ortiz no es el único baluarte con que cuenta, sino, muy importante, la ausencia de malas notas entre la gente. Y es que todos sabemos que los políticos tradicionales hacen muchas promesas que, normalmente, no cumplen, un aspecto negativo que el empresario mueblero no arrastra consigo.

Y es que, al ser un perfil ciudadano cercano a la gente, que cuenta con la posibilidad de ser el abanderado de Morena a la alcaldía de Uruapan, la gente lo prefiere por encima de los perfiles de los políticos tradicionales, quienes tuvieron la oportunidad de servir a la gente y la gente sólo se quedó esperando, mientras que Rafa Ortiz habla de una política de puertas abiertas.

Lo cierto es que el sondeo político de referencia, aparece justo cuando en Morena se vive el proceso de la encuesta para saber quién es quién entre la ciudadanía, con miras a la presidencia municipal, desde donde la gente demanda lo básico, ante la ausencia de dichos servicios: Seguridad pública, salud, empleo, educación agua potable, alumbrado público y mejores vialidades, entre otros.

Así las cosas, todo indica que el mejor perfil de Morena para la alcaldía de Uruapan, será ni más ni menos que Rafael Ortiz García, quien se encuentra relativamente tranquilo y trabajando en la instalación de Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, pero consciente de la grave responsabilidad que implica ser el titular del poder ejecutivo en este municipio.