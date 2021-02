AN quiere un país más igualitario y con las mismas oportunidades para hombres y mujeres: Marko Cortés

Tenemos un Presidente de la República muy machista, que desdeña a la mujer, la desprecia, es insensible ante la política, la violencia de género y los feminicidios.

Acción Nacional tiene la solución y propuestas a muchos problemas a los que se enfrentan las ciudadanas hoy en día.

México venía avanzando; no podemos permitir el retroceso ni la destrucción de lo que tanto ha costado.

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2021.- Esta elección será un parteaguas, porque marcará el futuro y destino de México, por lo que debemos ser empáticos con los electores, les pidió el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, en la capacitación que realiza el partido a candidatos en materia de igualdad y violencia política de género.

En el curso “Elecciones 2021: Nuevas reglas por la Igualdad”, organizado por Promoción Política de la Mujer y las Secretarías de Elecciones y Capacitación, expuso que queremos un país más igualitario y con las mismas oportunidades para hombres y mujeres.

Sin embargo, nos tocó un Presidente de la República muy machista, que desdeña a la mujer, la desprecia, la ha denostado, es insensible ante la política y la violencia de género, ante los feminicidios, y ha callado a la propia Secretaria de Gobernación, diciéndole que no se ha incrementado la violencia contra la mujer.

Por encima de ello, a pesar de contar con un candidato que es acusado de violación, responde ya basta, ya chole, como si se tratara de un tema menor.

En el curso de capacitación se contó con la presencia de 512 participantes, entre los que se encontraban los candidatos a gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; de Sonora, Ernesto Gándara; y de Baja California Sur, Francisco Pelayo, así como la secretaria general, Cecilia Romero Castillo, el secretario de Acción Digital, Felipe Fernando Macías; el de Comunicación, Felipe González; el coordinador en Diputados, Juan Carlos Romero Hicks; y el vicecoordinador en el Senado, Erándi Bermudez.

El Presidente señaló que, en todas las encuestas, las mujeres con quien menos se identifican es con el proyecto regresivo y destructor de López Obrador. “Son las mujeres las que menos están dispuestas a votar por Morena”.

Por el contrario, Acción Nacional tiene propuestas de solución para muchos de los problemas que todavía están padeciendo las mujeres.

“Este proceso electoral nos da la oportunidad de poder enfrentar las lamentables ya cinco crisis en las que estamos: la de salud, la económica, la de seguridad, la crisis de la cínica y desbordada corrupción del gobierno que desvía recursos públicos con fines electorales burdamente y la crisis de instituciones, a los organismos autónomos de la democracia”, recordó.

Explicó que recientemente se acaba de ver cómo amedrentan a la Auditoría Superior de la Federación y eso no se puede permitir. “El México de hoy ha costado muchos años, muchos esfuerzos de muchas personas, paso a paso, acierto y error, pero México venía avanzando; no podemos permitir el retroceso, no podemos permitir la destrucción de lo que tanto ha costado”.

Marko Cortés advirtió que el nivel de ineptitud, de cerrazón y regresión que hoy se tiene es realmente preocupante, como lo que ocurrió de estatizar el sector energético, vulnerando la Constitución, los tratados internacionales y ponderando las energías contaminantes sobre las limpias, provocando energías más caras.

“México, insisto, va para atrás como los cangrejos y eso es lo que no podemos aceptar y entonces ante este panorama tan complicado, tan adverso, nosotros requerimos decirle a la gente que nuestros gobiernos estatales son mejores, nuestros gobiernos municipales son mejores, nuestros legisladores son diferentes y son mejores”.

Hoy, dijo, tenemos que ir por los votos de la sociedad, con nuestra plataforma, defender la democracia, el federalismo, la libertad, las instituciones, la sociedad, su derecho a vivir en paz y tranquilos, la autonomía del Poder Judicial, del propio Poder Legislativo que hoy se ve sometido, que no le mueve ni una coma a las iniciativas del presidente, la propiedad privada, la libre empresa, el derecho a tener un trabajo digno y el medio ambiente.

Finalmente, la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar, puntualizó que en lo que toca a los temas del combate a la violencia política de género no hay marcha atrás y su defensa es un asunto de primera importancia para el partido.