Michoacán quiere manos limpias, no uñas largas: Cristóbal Arias

INFOMANIA/ MARAVATIO, MICH./ DOM-28-FEB-2021/ Sí a las manos limpias, no a las uñas largas, eso es lo que necesita Michoacán, pronunció Cristóbal Arias en las reuniones internas con las estructuras de Fuerza por México en el estado y en diversos municipios del Oriente del estado.

La entidad necesita cuentas claras y transparencia, los michoacanos ya no quieren más corrupción ni impunidad, consideró el senador con licencia al realizar este fin de semana un recorrido por diversos municipios de la zona Oriente para reunirse con las estructuras municipales de Fuerza por México.



Durante el encuentro con los cuadros partidistas, Cristóbal Arias estuvo acompañado, entre otros, por la dirigente estatal Karla Martínez Martínez, el fundador del partido en la entidad José Trinidad Martínez Pasalagua, y por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Michoacán, Octavio Martínez Camacho.

El senador con licencia, quien atestiguó la toma de protesta de los comités municipales de esta región, expresó ante los dirigentes y militantes del partido que Michoacán está ante la gran oportunidad de lograr un cambio, diciéndole no al continuismo.



Manifestó su convicción de que un cambio en el estado sí es posible frente a las opciones que no le convienen a Michoacán y que están representadas por el continuismo de la derecha, representada por la alianza PRI-PAN-PRD, o por el continuismo de la pseudo izquierda trasnochada, representada por los infiltrados que se apoderaron de Morena y que han traicionado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

No tienen autoridad moral para regresar quienes han quebrantado las finanzas de Michoacán, lo han llevado al endeudamiento sin invertir en obras, han saqueado y se han llevado el dinero de los michoacanos a cuentas de la Banca de Andorra, como lo han evidenciado los medios nacionales, señaló.



La gente, insistió Cristóbal Arias, ya no quiere más de lo mismo ni peor de lo mismo por parte de quienes han hecho trizas a Michoacán mediante la rapiña, la corrupción y la impunidad.

Afirmó que esta es la oportunidad de que las cosas cambien para bien del estado y de su gente.



Añadió incluso que no sólo gente de Morena y del PT se han acercado para dialogar con él, sino también militantes de otros partidos como el PRI, el PAN y el PRD, que no son tomados en cuenta y que están inconformes porque no fueron consultados para ir en una alianza decididas por las cúpulas.

Los municipios que visitó este fin de semana fueron Tuxpan, Zitácuaro, Ocampo, Angangueo, Tlalpujahua, Ciudad Hidalgo y Maravatío, donde estuvo acompañado entre otros por: Ramiro Duarte, Alejandro Pérez, el exedil maravatiense José Cruz Melo, Elizabeth Olvera, Cristina Saucedo, José Manuel González Colín, Eugenia Galina, Ramiro Mejía, Arturo Rojas, Gerardo Martínez, Alfredo López y todo el comité estatal de Fuerza por México.