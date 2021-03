GRINGA, GRINGA: Marco $enador

LA TRAVIESA/ URUAPAN, MICH./ MAR-02-MZO-2021/ No se asusten culebras, hay muchas Mayras y Maribeles en la administración burricipal, pero no son valientes para decir que están apoyando a Morena y a Carlitos Amanzado, pero la traición la tienen enfrente y no la quieren ver.



Lo malo o incongruente no es que decidan irse a Morena, lo peor del caso es que han comido del partido por décadas y ahora resulta que en el PRD no les dan su lugar.

Qué bueno que los partidos políticos no son personas físicas, porque ya viera todos serian prostitutos y pos primeras donas, porque así andan del tingo a tango y ¿dónde queda la ideología partidista? no que muy fieles.



Más vale ser cabeza de ratón que cola de león, Mayra Xiomara es regidora por segunda ocasión, es decir 5 años en el ayuntamiento, gracias a su cercanía con el extinto Pascual Sigala tenía ciertos o muchos privilegios con el PRD y decía amar y respetar a su partido.



Su mayor aspiración es ser diputada en el PRD por los acuerdos y alianzas con el PAN y con el PRI se tuvo que repartir el pastel, y pos a la regidora que aún es regidora por el PRD, no le tocó nada y pos simplemente se va.



Pero todo queda en familia, porque su hermana la que actualmente es oficial en Jicalán, es la suplente de Mayra Xiomara, asi es la juez que tiene documentos y cobra 200 pesos por prestarlos a personas que no llevan testigos, ah pero el PRD es mal partido ¿Nooo son los corruptos? No es el partido por eso que se vayan a Morena.



De Maribel actual trabajadora del DIF municipal, no sorprende porque ella y Nacho Campestre vienen trabajando en equipo desde hace más de una década, ambos en el PRD, porque lo que hoy señalan a los partidos de corruptos, eran parte de.



Cambiar de colores no te hace menos corrupto, no por cambiarte la camiseta ya eres puro y santo, sin embargo a los partidos políticos si les sirve que muchos que quienes figurar y tener cargos públicos se vayas a otra casa en donde les permitan hacer sus fechorías.



No se porqué no dejan ir a Frutis, ah si, porque hizo puros desmadres en el SEE y simplemente como Poncio Pilatos se quiso ir y hablar mal de lugar que deja, sí señor, lo agarraron de los tanatee, cómo agarraron al Teto Ayala, actual secretario de la SEE operando para Morena y pos ese si lo van a mandar a la chi…



Entre políticos te veas, nooo hay ni a quien irle, tan cabrón el pinto como el colorado, ay ta Casi Miro, no busca candidaturas pero que tal su hermano Carlitos él si se registró para diputado norte Uruapan.



Ah que caray con los regiburros, ahora resulta que son honorables, porque que lo escriben mil veces no logran convencerse y ¿Cómo? Si de honorables no tienen nada ni en la cola siquiera, es decir al final de su ser, de su humanidad.



Bueno ahora resulta que después de cinco años, los regidores perredista que hoy saltan a Morena, ven el mal gobierno, y ¿Antes? No tenían ojos o recibían moche

Pos el ex diputado sorpresa, sabe que la suerte le acompaña, ahora busca ser diputado nuevamente pero ahora por el distrito sur Uruapan, aguas todo por culpa de un empresario, ex candidato a la presidencia, que trae tanto que hasta el voto útil perdió el Pri no lleva alianza en el sur, a ver que demuestre que tiene conque… y haga ganar a Rigel.



Mientras eso sucede el regidor Garrocha humana ya anda en chinga se va a reelegir, las dueñas de Estancias Infantiles, van a ir con una pancarta a exigirle les cumpla la promesa de hacerles trípticos, perifoneo, pintura y otras cositas que les comprometió… a caray.



Bueno y al que se nota que no le calienta ni el sol, es al diputado con periodo cumplido, ahora senador si boleta ah pero es perredista y apareció en el PRI ya entendí porque no le dieron su lugar, pos no me acordaba que es el hombre del buen mentir…



Morena ah logrado tanto que hasta Marínela peluches y Pepe Capulín ya se unieron en torno a Miguel Pared, o sea tanto así es el miedo de perder que más vale salir juntos a cantar, como los perruchos, bueno hasta Toño Berber listo para empezar.



Y cómo lo anunció Carlos Herrera, él no es de ningún partido político, pero lleva a los tres juntitos y el que más votos arrime se llevara más grande la rebanada del pastel, o seas tendrá más espacios eb el gobierno, pos a chingarle pal maíz.



¿Y en la cuesta? Aún no la hacer y ya todos dan por hecho que son el bueno la frae “yo soy el bueno, ya me dijeron” es común entre todos lo que quieren, y si ya les dijeron para que tanto show…si te llega la encuesta, Nacho, Rafa, Paco, Poncho, es la respuesta…



Pos asi las cosas hay partidos que ní la planilla acabalan, como Redes Sociales, Fuerza México, si no tienen candidatos ¿Cómo van a tener electores? Tan cabrones, por a echarle ganas porque pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN, CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.