Miguel Paredes entrega alberca semiolímpica “Hermanos López Rayón” en la Unidad Deportiva

-“No sólo es infraestructura, con esta magna obra también se impulsa el desarrollo humano, el deporte, prevención del delito y adicciones”, afirmó el alcalde, quien también abrió la Escuela Municipal de Natación

URUAPAN, MICH; MIÉRCOLES 03 DE MARZO DE 2021.- Uruapan es el municipio de Michoacán que más ha invertido en infraestructura deportiva durante los 5 años recientes. Otro ejemplo es la alberca semiolímpica Hermanos López Rayón, que edificó el Gobierno Municipal con una inversión de 21 millones 370 mil 973 pesos.

La magna obra fue entregada por el Presidente Municipal, Miguel Ángel Paredes Melgoza; el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Jorge Abdiel Díaz Acevedo; el ex Diputado Federal Ángel Alanís Pedraza, la presidenta de la Asociación Michoacana de Natación, Juana Sánchez Vargas, entre otras personalidades.

Se trata de una obra integral que fue construida a lo largo de 4 años, producto de la gestión de recursos que hizo el alcalde con licencia Víctor Manríquez y el ex Diputado Federal Ángel Alanís Pedraza. Por primera vez Uruapan está en condiciones de recibir competencias estatales y nacionales de natación, lo cual generará turismo deportivo y derrama económica a este municipio.

En su mensaje, el alcalde destacó que “no sólo es una obra de infraestructura, sino con la alberca también se impulsa el desarrollo humano, el deporte, la prevención del delito y adicciones”. Manifestó sentirse orgulloso de formar parte de un proyecto de gobierno, que construye obras que trascienden y dejan huella entre la ciudadanía.

En este marco, Miguel Paredes también dio apertura a la Escuela Municipal de Natación, que cuenta con espacios dignos para el aprendizaje y desarrollo de atletas de alto rendimiento de esta disciplina, que es de las más completas.

A su vez el director de la Cecufid remarcó que “Uruapan es ejemplo estatal en infraestructura deportiva e indicó que “este complejo acuático es de primer nivel y no le pide nada a otras fosas”.

Mientras que el secretario de Obras Públicas y Movilidad, Jesús Mariano Torres Santoyo, detalló que la alberca mide 13 metros de ancho, 25 mts de largo y 1.30 mts de profundidad. Cuenta con techo, calentador, sanitarios, vestidores, 10 regaderas, gradas, cuarto de máquinas, administración, tanque estacionario de gas, entre otros elementos.

En su intervención, el ex legislador Ángel Alanís subrayó que los últimos 5 años y medio “Uruapan tiene un proyecto de gobierno que se caracteriza por funcionarios can gran movilidad, capacidad de gestión y construir obras que no se habían hecho en el municipio”.

En este marco se llevó a cabo una exhibición de natación por integrantes de la selección nacional que pertenecen a Michoacán y que han participado en la Olimpiada Nacional. También nadaron atletas del Club Deportivo Olimpia y del Club Deportivo Purépecha.