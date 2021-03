“Las mujeres de Fuerza X México juntas haremos historia: Karla Martínez

Los liderazgos deben tener nombre y apellido

No más de lo mismo, aquí ya llegó la fuerza

Hacer política sin yugos sexistas ni misóginos



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-06-MZO-2021/ Las mujeres de Fuerza X México, “juntas haremos historia en el marco de una política de inclusión y participación plena y sin yugos sexistas ni misóginos”, señaló la dirigente de este instituto político Karla Martínez Martínez en el marco de una reunión de convivencia con liderazgos de la estructura territorial quienes festejaron el “Día Internacional de la Mujer” que se conmemora el próximo 8 del presente.

En un formato de absoluta libertad de opinión, las lideresas encontraron puntos de coincidencia al señalar que, “en este proceso electoral no permitiremos que pase más de lo mismo, los líderes hombres y mujeres, tenemos nombre y apellido; sabemos trabajar y le apostamos a un proyecto nuevo y fresco, vamos con todo”, señalaron.



Participaron en esta reunión líderes de las colonias, Obrera, Centro, La Primavera, Camelinas, Villas del Oriente y San Rafael entre otras que aseguraron que el trabajo territorial es la fortaleza de proyectos como el de FxM y con decisión se unieron a este partido del que sienten el orgullo de ser fundadoras

En su momento la Secretaria de la Mujer, Alejandra Toledo Segura sostuvo respondió a pregunta expresa de algunas lideresas, que en FxM, “no hay promesas, pero sí, reconocimiento a su trabajo mediante la participación activa en la vida política de elección popular y social a través de proyectos conjuntos”.

La convivencia la cerró la dirigente Martínez Martínez quien destaco que, en oportunidad con el Día de la Mujer, “hago un púbico llamado a la sociedad en general a identificar a quienes se resisten al cambio y a las mujeres de todos los estratos sociales, a liberarnos de yugos sexistas y a exigir respeto a la igualdad de derechos en los ámbitos, económicos, social, laboral y electoral”.

No lamentemos que aún hay mucho por hacer y que aún se nos queda mucho a deber, mejor las invito, a sumar esfuerzos para avanzar, para caminar en unidad, para ser voz de quienes no tienen voz y para ello, Fuerza X México les abre las puertas sin discursos que simulen la realidad y sin posturas de arrogancia.