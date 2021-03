Mañosas estrategias para el ejercicio de la violencia política

Creemos en las instituciones

Dar la cara porque nada debemos

INFOMANIA/ ANGAMACUTIRO, MICH./ LUN-08-MZO-2021/ El Partido Fuerza X México, no permitirá que sus militantes y simpatizantes sean objeto de violencia política, sostuvo este día la presidenta de este instituto político, Karla E. Martínez Martínez.

Lo anterior luego de que Hermes Pacheco Bibriesca se sumara en Angamacutiro al partido Fuerza X México (FxM) y fue citado este día por la Fiscalía General del Estado de Michoacán por una supuesta amenaza en contra de la alcaldesa de este municipio Maribel Juárez Blanquet y su hermano Francisco.

El aparente delito que refieren los denunciantes al parecer, se trata de un mensaje de amenaza que alguien escribió en el baño de mujeres del ayuntamiento de Angamacutiro y que en su consideración “pone en riesgo su vida si es que se cumpliera el próximo día 10 del presente mes”.

En la denuncia señalan a 12 personas todos militantes de FxM entre ellos Pacheco Bibriesca quien fue Director de Obras Públicas de esta administración y renunció el pasado mes de noviembre para incorporarse a las filas de Fuerza X México.

Los afectados con la denuncia, no descartan la posibilidad de que luego que Maribel Juárez consideró la reelección a través del Partido de la Revolución Democrática, “aplicó una mañosa estrategia en el ejercicio claro de violencia política y afectar a quienes no comulgan con su proyecto político utilizando la vía legal para tal efecto”.

Sin embargo, fueron claros al destacar que, “él que nada debe, da la cara y se presenta al llamado de la autoridad porque creemos en las instituciones y la impartición de justicia pero también, en las mañosas estrategias de quien pretende mantenerse en el poder”, consideraron.

Cabe hacer mención que como resultado de la presentación de Pacheco Bibriesca ante la Fiscalía, la presidenta municipal y su hermano contarán con una guardia de seguridad (escolta).

Finalmente, la dirigencia de FxM y militantes de este partido, reiteraron que están en contra de la violencia política y lamentaron que la ambición de poder de quienes hoy ostentan el poder, utilicen las instituciones como un puente para lograr sus fines políticos.