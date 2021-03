Ley de menstruación digna, un ejemplo de Michoacán para el país: Misael García

*El activista reiteró la importancia de apoyar a las adolescentes durante su educación al dotar de productos para su ciclo para evitar la deserción

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-06-MZO-2021/ Tras la aprobación de la iniciativa conocida como Ley de Menstruación Digna en el estado, que dota de toallas femeninas y artículos personales a adolescentes de manera gratuita en escuelas, el activista nicolaita Misael García Vázquez reconoció este logro de la bancada de Morena en el Congreso local, quienes además buscan se replique y apruebe en todo el país.

Asimismo, exaltó que Michoacán se convirtió en el primer estado en garantizar el acceso a los productos para el ciclo menstrual en las escuelas, con lo cual se combatirá el ausentismo escolar que deriva de la extrema pobreza, causada por malos gobiernos pasados.

“El apoyar a las niñas y adolescentes en todo el estado con la dotación de estos productos extraordinarios y necesarios para las jóvenes, es una de la prioridades de los legisladores de Morena, lo cual hace posible que miles de jóvenes continúen su educación sin la necesidad de gastar en estos artículos”, reiteró el Moreno de Corazón.

Finalmente, reiteró la importancia de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar las reformas en favor los ciudadanos a través de la participación, donde es vital que los candidatos de Morena para ser legisladores representen las verdaderas necesidades del pueblo y no los intereses de unos cuantos.

“En la pobreza, las mujeres debes de decidir si comer, ir a la escuela o comprar toallas femeninas, son muchas las necesidades reales del pueblo y sólo las y los legisladores de Morena comprenden los valores de no robar, no mentir y no traicionar”, remató Misael García.