Michoacán tiene la oportunidad de cambiar: Cristóbal Arias

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-10-MZO-2021/ Podemos optar por más de lo mismo o decidirnos a cambiar, no queremos ese pasado de deuda, violencia criminal y abandono en que el estado se vio inmerso a partir de 2002. No queremos tampoco el presente de frivolidad e indiferencia ante los graves problemas que lastiman a Michoacán.



Así lo manifestó este día Cristóbal Arias Solís al presentar la solicitud de registro de su candidatura al gobierno de Michoacán en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, acompañado entre otros de su esposa María Ortega Ramírez, de Gerardo Islas Maldonado, presidente nacional de Fuerza por México, y de Karla Martínez Martínez, dirigente del partido en la entidad.



El senador con licencia expresó que “Michoacán tiene la oportunidad de cambiar, a eso estamos decididos quienes integramos este gran movimiento; vamos a dejar atrás ese pasado que ha lastimado al estado, que ha dejado luto, llanto y desolación. Tenemos esperanza. Vamos por el cambio, por la transformación y el rescate de nuestro estado.”



Refirió que, según los indicadores de desarrollo de la Fundación Conrad Adenauer, Michoacán se encuentra en el lugar número 29 de los 32 estados de la República por debajo de Chiapas y Oaxaca.



Tenemos historia, indicó, pero debemos resolver los problemas del presente y mirar al futuro, “la situación del estado es apremiante y solo con la participación de la sociedad podrá resolverse. No es tiempo de promesas fáciles, sino de esfuerzos conjuntos.”



Arias Solís externó asimismo su respeto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y coincidió que el mayor daño para los mexicanos es la corrupción, por lo que estableció el compromiso de combatirla, pero también de practicar la austeridad republicana.



Sostuvo que la ciudadanía quiere un “gobierno de manos limpias y acabar con la era de las uñas largas”.

Expuso que “los más de 24 mil millones de deuda bancaria y los 16 mil millones de deuda con terceros institucionales y proveedores, se han convertido en un freno para el desarrollo del estado, esa hemorragia hay que detenerla con disciplina financiera que evite el dispendio y con honradez”.



Se tendrá que actuar también, dijo, para aliviar el gran peso que representa la deuda de Michoacán con bancos y proveedores, a fin de que haya recursos para que mediante la obra pública se reactive la economía.

Cristóbal Arias, quien arribó a caballo a la sede del órgano electoral, seguido de decenas de simpatizantes a lo largo de la avenida Universidad, se pronunció por una mayor transparencia en los asuntos públicos, optimizar los procedimientos de rendición de cuentas, mejorar y transparentar la administración de justicia, atender eficazmente las demandas sociales, mejorar la asignación y el uso de los recursos en materia de educación y salud.



El senador con licencia expresó que en unos días más iniciarán las campañas en busca del voto de los michoacanos y que recorrerá todo Michoacán con ánimo de obtener la victoria, “no para deambular con una candidatura testimonial, tengo el claro propósito de ganar, para que con la colaboración de todos rescatemos Michoacán y recuperemos la paz, la tranquilidad y el desarrollo”.

Aseguró que durante la campaña no va a ofrecer paraísos ficticios, sino a pedir el esfuerzo de todos para rescatar a Michoacán, para juntos sacarlo del atraso, y abundó que con el registro de su candidatura “inicia la ruta para lograr que el estado supere rezagos y abra nuevos horizontes”.

Cristóbal Arias adujo que él y los michoacanos van por un cambio, por una auténtica transformación del estado, “lo podemos lograr, los michoacanos no estamos condenados al atraso y a la marginación.”