Valida Federación aplicación de vacuna Sinovac enviada a Michoacán

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, envió el dictamen del accidente de red de frío sobre el biológico mismo que fue presentado al Coeva

MORELIA, MICHOACÁN, A 10 DE MARZO DE 2021.- El Consejo Estatal de Vacunación (Coeva), informa que se recibió el dictamen emitido por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, sobre el evento ocurrido al arribo de la vacuna Sinovac en el estado de Michoacán.

Como antecedente, cabe destacar que la vacuna china Sinovac, arribó a la entidad el pasado 7 de marzo, procedente de la Ciudad de México, con 5 horas de retraso a la hora programada inicialmente (de 10:30 a 15:45hrs); a su arribo, el dispositivo que registra la temperatura y tiempo (datalogger) arrojó una lectura de 11.4 grados centígrados, rango de temperatura fuera de la norma, lo que fue notificado de manera inmediata a nivel central.

El día 9 de marzo se recibe oficio dirigido al líder de la brigada correcaminos por parte del Centro Nacional de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, mismo que señala que en el expediente de registro que contiene los datos sobre la estabilidad del granel y producto terminado presentada por Sinovac Life Sciences Co., Ltd., la vacuna (como producto terminado) se mantiene en condición de estabilidad a 25°C por 14 días o 37°C no más de 5 días.

El Coeva acordó que el sector salud, integrado por la Secretaría de Salud de Michoacán, IMSS e ISSSTE, supervisará de forma permanente el arribo de las siguientes dosis a la entidad, garantizando que el resguardo y manejo de las vacunas sea en apego a los lineamientos de la red de frío para la utilización de vacunas.

La responsabilidad del dictamen debe ser avalado por la COFEPRIS, por lo que se solicitará también por parte del Coeva su opinión, ya que es la instancia encargada de la autorización del uso y calidad de los biológicos en el país.

De manera transversal, todas las dependencias involucradas ratifican su compromiso de trabajar para la protección de la población frente al COVID-19.