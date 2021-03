Con trabajo realizado, se busca fortalecer a Pátzcuaro: Tania Yunuen Reyes

Hizo énfasis en fomentar la participación ciudadana, ya que estamos ante un panorama político complejo, donde se realizarán las elecciones más grandes de la historia de nuestro estado

INFOMANIA/ PÁTCUARO, MICH./ VIE-12-MZO-2021/ Con el objetivo de buscar representar a la coalición Juntos Haremos Historia en el estado y en el municipio, rumbo a a las elecciones del próximo 6 de junio, Tania Yunuen Reyes Corral destacó que, a pesar de la falta de comunicación entre partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) no deja de lado a su gente y la gestión para dar solución a los problemas apremiantes de la ciudadanía.

“Muchos políticos aún no entienden que lo que menos le hace falta a la ciudadanía son sus rostros en espectaculares, las y los patzcuarences saben quienes van sólo tras intereses personales, no en el trabajo de campo, donde no se atreven a ver las necesidades del pueblo”, reiteró la maestra Tania Yunuen.

Asimismo, hizo énfasis en fomentar la participación ciudadana, ya que estamos ante un panorama político complejo, donde se realizarán las elecciones más grandes de la historia de nuestro estado, donde se estarán jugando Morena y PT, la gubernatura, 24 distritos locales y 108 ayuntamientos.

Tania Yunuen Reyes reiteró ser respetuosa de los procesos internos de Morena, sin embargo, exaltó que es necesario establecer un dialogo abierto por el bien de la coalición, donde lo que sobresalga sean los mejores perfiles para representar la Cuarta Transformación en Michoacán.