Dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, arropan a Carlos Herrera y le toman protesta como candidato a Gobernador

Juntos, con la motivación y fuerza de todas y todos, construimos el Michoacán que merecemos: Carlos Herrera

Con el Equipo por Michoacán, no pasará la cadena destructiva de Morena: Jesús Zambrano

representamos los principios de Gómez Morín del PAN, el pensamiento político de Reyes Heroles, del PRI y el sentido social de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD: Adriana Hernández



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-14-MZO-2021/ El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, tomó protesta al Ingeniero. Carlos Herrera Tello, como candidato a gobernador del Equipo por Michoacán, candidatura en común integrada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

En un acto que se desarrolló en la explanada del Obelisco a Lázaro Cárdenas del Río y que congregó a simpatizantes y militantes de las tres fuerzas políticas, los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, del PAN, Marko Cortés Mendoza y del PRD, José de Jesús Zambrano Grijalva, arroparon al Coordinador de Estrategia Territorial, Carlos Herrera Tello y al tomarle protesta como candidato al gobierno del Estado, le mostraron absoluto respaldo y sin reservas el apoyo total rumbo a esta contienda electoral.



Una vez que rindió protesta como candidato al gobierno del estado por el Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, afirmó que por encima de los partidos políticos a las y los michoacanos nos unen muchas cosas, las coincidencias y el anhelo de construir el Michoacán que nos merecemos.

Herrera Tello saludó a los asistentes a este acto y también a las estructuras y seguidores que se conectaron a través de las plataformas digitales, y subrayó que juntos, con la motivación y fuerza de todos se seguirán impulsando las cosas positivas para el estado y se frenará lo que desde la Federación no se hace bien.



Carlos Herrera evocó al General Lázaro Cárdenas del Río, quien con su visión y ejemplo dijo que no era a través de gritos, que no era a través de la violencia como íbamos a sacar adelante a nuestro país.

“Por eso, hoy vamos todos juntos por el futuro, por nuestra familia, por las mujeres, los jóvenes, los productores, es necesario ir unidos porque sólo así vamos a lograr caminar hacia las soluciones que hoy nos demanda el país y Michoacán”, afirmó Herrera Tello.



Al hacer uso de la palabra, la Diputada Local del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, reflexionó: “Hoy es tiempo de pensar en hacer un solo frente, de dejar los intereses individuales y frenar definitivamente el claro retroceso que una visión retrógrada ha generado en casi tres años en la Federación, y esto es justo lo que motiva la alianza que formamos el PAN, PRD y PRI”.

Adriana Hernández, subrayó que esta alianza es con un propósito superior, que defiende la democracia y la división de poderes, y que representa los principios de Gómez Morín de Acción Nacional, los fundamentos del pensamiento político y liberal de Reyes Heroles en el PRI y el sentido social, el de la lucha de Cuauhtémoc Cárdenas al fundar el PRD, eso es lo que somos como alianza y es lo que representamos como ciudadanos y como políticos.

*Defendamos la democracia y nuestra patria: Dirigentes partidistas*

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, precisó que esta alianza es histórica para Michoacán porque por primera vez se suman esfuerzos de los tres partidos políticos más importantes, PRI, PAN y PRD, no solamente para ganar, o tener el poder por el poder, sino de alcances estratégicos y que trasciende lo electoral.

“Lo que podemos decir es una sola frase: Morena no sabe gobernar, es un gobierno corrupto y autocrático, por eso, aquí con el Equipo por Michoacán no pasará la cadena destructiva de Morena”, arengó Jesús Zambrano.

En su intervención, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, dijo: “es muy importante hacer una reflexión de lo que vivimos a nivel nacional y que quienes hoy gobiernan en la Federación no le dieron resultados a México, tener claro hoy que Morena es una tragedia y una desgracia para nuestro país”.

Moreno Cárdenas expresó: “Es el momento de demostrar de qué estamos hechos, porque antes de ser priístas, perredistas o panistas, todos somos mexicanos y hay que defender a México y Michoacán, hay que ir juntos con Carlos Herrera para construir un mejor proyecto para el Estado”.

A su vez, Marko Cortés Mendoza, Presidente nacional del PAN, subrayó que ante el retroceso y deterioro que significa Morena, las tres fuerzas políticas más importantes se han puesto de acuerdo para salvar a México.

“México es un mosaico de colores, México no es una monarquía, es una democracia donde la voz de todas y todos debe ser escuchada y por eso, hoy estamos aquí, para defender la patria que es nuestra casa grande, por eso, hicimos la coalición Va por México y el Equipo por Michoacán”, sostuvo el dirigente panista.

En este acto se dieron cita militantes y simpatizantes de los tres institutos políticos, líderes de la sociedad civil, activistas y defensoras de los derechos humanos, quienes mostraron su confianza en el Equipo por Michoacán.