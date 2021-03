GRINGA, GRINGA: Ya todo está re-partido

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-16-MZO-2021/ Sin querer queriendo Magaña asumirá la presidencia burricipal de Uruapan ante la ausencia de Migue Paredes, es el cuarto presidente en tres años que asume la responsabilidad en el trienio 219-2021, por lo pronto pésele a quien le pese de facto Kike Paz el presidente burricipal, dejó la oficialía facilito, no era secreto que lo puso Manri en ese lugar, ahora se une al proyecto… Vick no sabe fallar, mueve bien a los peones.



La suerte de la feo la bonita la desea, a su dice el dicho, muy bien aplicado al oficial Kike Paz que brinco de oficial del registro civil a encargado del despacho de presidencia y secretario al mismo tiempo ¡YUPEE! Un priyista a cargo del gobierno perredista, bien civilizaos, después de la desbandada en el ayuntamiento.



Se fueron 8 de 14 integrantes del ayuntamiento, el presidente, la síndica, y 6 regidores que buscan candidaturas a diputados regidores y presidente, pos a llamar a los suplentes, si bien es cierto en automático llegan los suplentes, per el protocolo de toma de protesta no se ha llevado a cabo, porque quien le toma protesta a quién.



En estricto apego legal, Kike Paz es el encargado del despacho y responsable de citar sesión de ayuntamiento para la toma de protesta, que finalmente se esperarán haya que Magaña sea nombrado por el congreso, ya todo bien planchado, es lo bueno de ser equipazo…



Más vale ser cabeza de león que cola de ratón, Jonathan SaraGoza se fué ¡lo fueron? Las malas lenguas dicen que lo agarraron del uyuyuy y lo fueron aunque hizo una rueda de prensa para decir que le incumplieron, o sea ¿llegando y haciendo lea? Quería ser diputao, de risa, pero siempre ha sido el achichincle que Quetzacóatl.



Será el sereno paso de ser cabeza de Ratón a ser cola de León, si señorito estudiante de enfermería, que no presuma de lo que carece, n es un mártir ni menos leal y mucho menos honesto.



Pos los chapulines andan desesperados, brinque y salte de aquí para allá y de allá para acá, bueno esta semana el maestro Godoy dará a conocer nombres, de acuerdo a las acuestas, dijo encuestas.



Perdón perdón, pero las cosas andan de la chin… Vamos a ver quién tiene la razón, como die la canción, eres tú la abusadora o yo soy abusador, si hay mucha unidad en la T de 4ta que ya veremos cuando salgan nombres. Ahorita todos creen ser, les han dado atole con el dedo bien sencillito, pero hasta ver creer.



Pero la T de cuarta no cambio más que de color el PRD ahora es guinda, eso es todo, que levante la mano el morenita que no haya pertenecido al PRI o al prd y se hay ido ardido, por no lograr candidaturas a diputado, presidente o regidor.



“Saca la mano Antonia que mamá está en la cocina” los morenos están gritando que saquen la man de la elección y sea democrática, que el candidato salga de las encuestas patito, pero eso es todo no hay bien común hay conveniencia personal, eso es cuento, pa que nos hacemos, no hay que buscarle cuatro patas al gato.



AMLO finalmente se salió con la suya, él quería y quiere consolidar dos partidos políticos fuertes en México, ahora veremos en la prueba piloto, en Michoacán dos candidatos fuertes, Morena y la coalición, a ver de cual cuero salen más correas, pero tan cabrón el pinto como el colorado.



En Uruapan las cosas están e pensar, amablemente los funcionarios se van para trabajar libremente en las campañas, es un acierto, sin duda, el desacierto es el creciente número de mártires, presumidos y ridículos que suben selfis con su carota y “ayudando a los abuelitos” es su obligación nooo ayudan gratis cobran un salario…y aunque su responsabilidad es de oficina, están en horario de oficina….punto.



Bueno en Morena Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán, Ramoncito Hernández, es secretario del ayuntamiento, van con todo en busca del triunfo en Michoacán y Uruapan, del PRD García Conejo seré el encargado de hacer lo propio, ya veremos dijo el ciego y nunca vió, suerte a todos.



Los morenos no tienen aún candidatos a la presidencia, hay michos tiradores y pocos lugares, no saben comerse el pastel juntos, pero pos en el pecado cargan la penitencia y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS: ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.