Cuidar a nuestras mascotas es regresarles el cariño que nos dan: Gabriel

*El pequeño Gabriel acercó a su perrito de nombre Scooby a vacunar a la unidad móvil “Uichu”

CHIQUIMITÍO, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, A 17 DE MARZO DE 2021.- Cuidar a nuestras mascotas es regresarles el cariño y el servicio que nos dan, refirió el pequeño Gabriel Ruiz Mejía quien acercó a su perrito de nombre Scooby a vacunar, a la unidad móvil “Uichu”.

“Significa mucho cuidarlo para que no se enferme porque el ayuda a cuidar mi casa cuando no estoy, además siempre me da mucho cariño”, expresó.

Como Gabriel, cientos de personas de la tenencia de Chiquimitío acercaron sus mascotas a la unidad móvil que lleva las jornadas de esterilización y vacunación canina y felina “Uichu” a cada rincón, acercando servicios y atención de manera gratuita.

“Un perro es un ser vivo, y a veces reaccionan como nosotros, porque si lo maltratas te maltratan a ti, por eso siempre hay que cuidar mucho a una mascota”, dijo el pequeño Gabriel.

Las jornadas “Uichu”, impulsadas por la Secretaría de Salud y la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, así como las asociaciones Hermano Animal y Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), continúan llegando a cada colonia y comunidad brindando asesorías en el cuidado de perritos y gatos, vacunas antirrábicas y esterilizaciones de manera gratuita.