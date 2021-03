Construye Equipo por Michoacán, Decálogo por las Mujeres

Se promueven acciones para una vida libre de violencia y sin discriminación

Se suspenderán candidaturas a quienes tengan adeudo de pensión alimenticia

Más allá de cualquier color o ideología ¡Vamos juntas!



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-24-MZO-2021/ Con el objetivo de promover acciones para una vida libre de violencia, sin discriminación y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, el Equipo por Michoacán construyó el Decálogo por las Mujeres.

Los tres partidos políticos que integran el Equipo por Michoacán, Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), están trabajando día con día para ofrecer condiciones menos adversas para el pleno desarrollo de ellas, y han asumido el compromiso de habilitar mecanismos internos para seguir erradicando y sancionando la violencia política contra las mujeres.



Asimismo, se busca que en este proceso electoral se pueda garantizar la paridad de género y que ellas ejerzan sus derechos político- electorales en condiciones de igualdad y libres de violencia.

*El Decálogo de las Mujeres del Equipo por Michoacán propone*

1. Queremos que las mujeres sean libres, vivan sin miedo, sin discriminación y sobre todo sin violencia

2. Reconocemos y promovemos todos los derechos para todas las niñas y mujeres, las mujeres indígenas, las mujeres con alguna discapacidad, las mujeres de la diversidad sexual, las mujeres privadas de su libertad, las mujeres migrantes.

3. Nos pronunciamos contra la violencia hacia las mujeres y a favor de la igualdad y la no discriminación

4. Reconocemos que hay un problema grave de violencia contra las mujeres y que será nuestra prioridad prevenirlo, atenderlo y sancionarlo

5. No habrá (en las candidaturas) deudores alimentarios, ni agresores sexuales ni violencia contra las mujeres y la niñez



6. Promoveremos acciones que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia contra las mujeres

7. Tenemos agenda de género a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual

8. Trabajaremos contra la violencia digital que causa muchos daños a las mujeres y a la juventud

9. Trabajaremos para atender la Alerta de violencia de género

10. La violencia política NO tiene cabida, aquí reconocemos la igualdad entre mujeres y hombres en trabajo político y público