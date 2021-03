GRINGA, GRINGA: Mismos puercos en diferente chiquero

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-24-MZO-2021/ ¿Por qué tanto miedo en decir los nombres de los candidato de Morena? En serio hay tanto miedo a la desbandada o en verdad hay falta de acuerdos con los petistas, la desbandada es pior porque el PT no trae tanto.



La falta de memoria es harta, ahora resulta que el programa 60 y más, implementado hace años ahora es novedad, se debe recordar que cuando llegó cabecita de algodón, las personas de 60 años y más recibían su pensión, pero cabecita decidió que será a personas mayores de 68 años, y ahora resulta que se regresa pero a 65 años, debe entregar dinero a las personas de 60 año y más señor caprichos.



El capricho del rey (AMLO) que ya no vive en los pinos, pero vive en un palacio, les está dando frío a los morenos, porque parece que loso candidatos elegidos no son las mejores propuesta y la marca Morena ya noo esta taaan cotizada.



Es necesario ir a las reuniones de morena y mejor le hubieran cambiado el color al prd, es lo mismo, los mismos que antes veíamos en el PRD, entonces ¿Ontá el cambio? Ah ya como acabaron pronto con el dinero obtenido de cargo públicos y ya nos les tocaba en el amarillo se fueron al movimiento púrpura.



Ahora resulta que si Charlie Towers Piñata no es candidato la regeneración pierde Michoacán, lo mismo dicen todos aquellos que pagan encuestas y si no las inventan, estamos en la era de las encuestitis, chilaquilitis y carnitis y todo lo que termine en itis, así inflan todo inchao…



Lamentable caso de Uruapan una síndico que no sabe ni siquiera sabe menos vestir adecuadamente para representar a los uruapenses eso pasa por pedir tanto permiso para contender, abandonado en barco y ay tamos, más de 12 días que no hay una verdadera representación en el municipio puro encargado de despacho, pónganse el uniforme, cuando menos…



El congreso debe agilizar para que Luis Manuel Magaña asuma la presidencia cómo están loso acuerdos, el caso es que ya se acomode el ayuntamiento.



La síndica suplente va a ganar 50 mil pesos mensuales más gastos de representación, así que podrá adquirir un mejor outfit.

Bueno hay que dejar las banalidades, ahora todos están desesperados, pero recuerden el dicho el que de la casa se aleja no la haya como la deja, hoy los perredistas dejaron la casa en manos de priistas y del partido verde, a ver si no les resulta contraproducente.



Recuerden que es la hora de revisar a los candidatos, discursos, actitudes y hasta como mueven las manos y sus gestos, ojo porque no nos vaya a suceder, como aquel chiste cuándo el diablo estaba en campaña, muestra un infierno lleno de diversión y cuándo lo eligen resulta que la campaña había terminado y no había más que sacrificio, para muestra un botón que hoy vivimos…



¿Por qué tanto pleito pos ser representante popular? Pos ay ta porque llegas pobre y sales con residencias en Uruapan y en Guadalajara, autos de lujo y harto dinero, pagas deudas de ru casita en Morelia, compras una flotilla de mini vans bueno hay hartos beneficios.



¿Qué Carlitos cuesta caro? Pos si sabe hacer y ser para eso ha trabajo y si quieren azul celeste que les cuesta, resulta creíble que su movimiento lo cotice en 5 millones de pesos, si fuera yo quien quiere ser presidente, diputado o gobernados hasta le daba más de 5 millones luego no se vayan a arrepentir.



No vaya a estar como choncho amarres por no invertirle a su campaña al menos 2 millones de pesos perdió, hoy es el momento de algunos, si lo dejan pasar, simplemente se van.



Ni Morena ni la coalición están midiendo el trabajo que ha realizado el niño del sombrerito, si sale como candidato de Morena ya sabemos cuánto costo el chiste, bien por él y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FEDE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA,