No a las falsas transformaciones; sí a la unidad y a la concordia: Julieta Gallardo

INFOMANIA/ ANGAMACUTIRO, MICH./ VIE-26-MZO-2021/ Por segunda ocasión en esta semana, la coordinadora territorial del Equipo por Michoacán en el Distrito de Puruándiro, Julieta Gallardo Mora, acudió a este municipio para fortalecer la unidad de las y los militantes y liderazgos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

“Michoacán y nuestro distrito nos necesitan unidos, trabajando juntos por el bien de todas y todos. Los tiempos que corren así nos lo exigen”, indicó la militante fundadora del PRD, quien –entre otras actividades- se reunió con su correligionaria Maribel Juárez Blanquet.



Julieta Gallardo dejó en claro que el Equipo por Michoacán es resultado de la actitud responsable y la altura de miras de la militancia y liderazgos de los tres partidos políticos que lo conforman.

“Esta gran alianza marcará un antes y un después en nuestro estado, no tengo la menor duda de ello, porque tres institutos políticos tan grandes, tan amplios, tan diversos, lograron ponerse de acuerdo porque comprendieron que lo más importante es sacar adelante a Michoacán”, aseguró.

Julieta Gallardo subrayó que Michoacán no necesita “falsas transformaciones”, sino unidad, concordia y trabajo en equipo.

“Michoacán no necesita falsas promesas de cambio de aquellos que son incapaces de cumplir lo que establece la ley, de aquellos que no respetan las instituciones, de quienes no rinden cuentas porque simple y sencillamente no les interesa, porque creen que la ciudadanía es ingenua”, señaló.