En tiempo registro de aspirantes a diputados federales: Karla Martínez

Procedimientos internos

Disciplina y transparencia

Avanzamos a paso firme

Mujeres no por cuota sino por política de FxM

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-27-MZO-2021/ Luego de que se venció el término de registro interno de aspirantes a las candidaturas a diputaciones federales, la presidenta de Fuerza X México, Karla Martínez Martínez consideró que, “la disciplina y transparencia debe privilegiarse desde casa y avanzamos a paso firme”, dijo al destacar que la mayoría son mujeres porque en FxM abrir oportunidades para ellas, no se trata de una cuota sino que son parte de la política del partido rosa.



Se ha cumplido con los tiempos que marcan las autoridades electorales y para FxM, este proceso electoral 2021, será su primer ejercicio y esperamos cumplir con las expectativas proporcionando a la sociedad, una opción diferente con hombres y mujeres comprometidos a realizar un buen papel en el terreno legislativo.

En 10 de los 12 distritos electorales federales, quedaron registrados los siguientes aspirantes: Lázaro Cárdenas, Minerva Bermúdez Duarte; Puruándiro, Agustín Ferreira Escutia; Zitácuaro, Adán Pérez González; Jiquilpan, Azucena Torres Benítez; Zamora, Anita Beatriz Hernández Cabrera e Hidalgo, Christina Saucedo Espinal.

Asimismo en Morelia Poniente, Berenice Cruz; Uruapan, David Cidronio Torres Garibay; Morelia Oriente, Zoe Tamar Infante Jiménez y Apatzingán, Aldo Gutiérrez Aguirre en tanto, Pátzcuaro y Zacapu se están consensuando.

Respecto a la participación de la mujer, la dirigente manifestó que, “en FxM, somos conscientes del rezago histórico en materia de igualdad de género y buscamos en todo momento, eliminar cualquier tipo de acción u omisión que atente contra el liderazgo de mujeres en materia política”.

Y abundó en el mismo sentido que de esta manera, al momento de contar con espacios dentro de los cargos de elección popular, “fomentaremos políticas públicas que busquen subsanar la inequidad y motiven la eliminación de obstáculos que induzcan acciones y eviten la participación de forma igualitaria de las mujeres”.

Finalmente Karla Martínez invitó a los militantes registrados, a ser embajadores de un partido diferente, de hechos no de promesas con temporalidad electoral, y responder con trabajo a la confianza con la que nos honran los michoacanos que busca un cambio.