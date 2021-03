En combate a violencia política contra mujeres no debe existir doble discurso: Julieta Gallardo

Hay leyes más claras y fuertes para combatir la violencia política, y aquellos que las aprobaron deben ser congruentes y cumplirlas

INFOMANIA/ PURUÁNDIRO, MICH./ MIE-31-MZO-2021/ En el combate a la violencia política contra las mujeres por razón de género no debe existir un doble discurso, recalcó la coordinadora territorial del Equipo por Michoacán en el Distrito de Puruándiro, Julieta Gallardo Mora, quien recordó que a lo largo de su trayectoria política ha vivido en múltiples ocasiones este tipo de violencia.



Por ello, la militante fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró muy valioso que para este proceso electoral ya existan en México, y en estados como Michoacán, leyes más claras y fuertes para combatir la violencia política contra las mujeres, e hizo votos para que aquellos que las aprobaron sean congruentes y las cumplan.

Julieta Gallardo recordó que durante su vida de lucha política y partidista ha atestiguado cómo muchas carreras de mujeres valiosas han quedado truncas debido a la violencia política que sufren por parte de sus compañeros, e incluso de sus propias compañeras de proyecto.

“Hoy más que nunca se debe predicar con el ejemplo, no debe haber diferencia entre lo que se dice y se hace, y menos en quienes históricamente asumimos en nuestros principios la lucha a favor de las mujeres, como nosotros en el PRD”, subrayó.

Julieta Gallardo lamentó que las mujeres deban siempre nadar a contracorriente en la defensa de sus derechos, aún y cuando éstos ya estén previstos en el marco normativo. Ante ello, apuntó que es necesario que el combate a la violencia política contra las mujeres por razón de género “sea una postura de vida, no un maquillaje de moda para allegar simpatías políticas. ¡O se es o no se es! En este tema no hay cabida para las medias tintas”.