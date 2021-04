GRINGA, GRINGA: Encuestitis

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-01-ABR-2021/ ¿Alguna vez la hoy encargada del despacho del presidente burricipal ¿pensó que sería presidenta por unos días?



Cabrón suerte te de dios, la seño teme las entrevistas, ¡claro, no sabe ontá parada.



¡Pobre Uruapan! El gobierno perredista, dejado en manos de priyistas gracias al fuego amigo de Toño Soto que trata de presionar a Manri para que respete candidaturas que él ya había con$iliado cuando fue presidente del Sol Azteca.



Asi las cosas después que 6 regidores decidieron ir a buscar el sueño político, cómo dijo Many del Río, “en su primera sesión de ayuntamiento, hay que llegar a empaparnos” a 5 meses de concluir el periodo de gobierno.

Pos en el actual periodo de gobierno han pasado por la silla de Manri varios, primero el perredista-blanquiazul, Toño Chuela, encargado del despacho, después Adys Magaña, después el perredista Miguel Paredes, seguido de Chuela, nuevamente, después el ¿priyista?, Daniel Enrique Paz, luego la panista, luego la del verde ginecologista, Perla Denisse.



Ramsés, el guapo, pensó que sería diputado federal, al menos candidato por Morena, lo mismo le sucedió Héctor Hugo, a Mayra Xiomara, pero ¡ooh! Sorpresa, dicen que a Morena no le sirvió ni un aspirante y mejor adquirió un ajeno ¡¡¡yesss!!!

Dijo Abraham Prieto “que no generaban confianza” y es que aparte de la encuesta, estaba la valoración política, el expediente de cada uno y pues si hay fichas de gobernación temas del crimen, de cosas chuecas pues impactan negativamente a Morena.



Tal como Sidronio Torres Garibay que fue enlistado como candidato por Fuerza México pero al tener una extradición en su expediente, hace tres años el PRI lo rechazó y ahora ¿fallaron los filtro$?

Chillando quedaron los propios y las donas del pueblo, pero cómo se fueron a Morena por ahí si los valoran pues van a continuar en la chamba pal que viene, en el caso de Fredy Ramírez Bedolla el que se avergüenza de ser de Tepeque y se dice uruapense, ya sentía que se sentaba en la de Morón, pos ahora que trabaje duro para Pérez Negrón, igualito que Charly Towers Pineapple, finalmente ¡qué ilusos! ¿En verdad pensaron que sí?



Morena es un partido con sangre ¿Nueva? o no tan nueva pero así juegan los morenazos, ahora van a extrañar a su “mother house”, claro de dónde salieron, pero renegaron y se salieron cuando no les tocó rebanada del pastel, acto seguido se fueron a Morena y presumieron que serían candidatos ¡¡¡ajuuuaa!!!

El PRI, PAN y PRD los hizo diputados, regidores, senadores, bueno por los partidos políticos, que del pez por su boca muere ahora culpan al partido porque ellos fueron los actores, del desmadre que tiene el gobierno.



¿Por qué ganó Morena? Porque hizo campaña de odio y resentimiento, sí, pero también que los que hoy son morena, provocaron que la pobreza extrema, falta de oportunidades laborales, clases sociales muy marcadas, o eres pobre o eres político o yo no sé qué…



Tanto duele la inseguridad, el hambre, la falta de oportunidades, que los electores quieren un verdadero cambio y confiaron en mentes perversas que una vez más buscaron su beneficio personal, y como dice la canción, esta vez aplica “así son lo políticos todos son iguales”



Hoy critican, pero comieron muchos años, del PAN PRI Y PRD ¿Qué levanten la mano des de MORENA que no militaron en otro partido…ahora que no les tocó se fueron a contaminar a la trigueñita hermosa, pero ¡ooh! Sorpresa no les tocó…



¿Qué van hacer? Aquellos que cómo en Uruapan quedaron fuera de la contienda, que no van a aparecer en la boleta, se quedaron como el chinito varios, Rafa, Poncho, Paco, Mayra, Ramsés, Héctor, Gris, Abraham, Diego Barragán, Juan Miguel Talavera y hartos más.



Cómo andan las cosas que tuvieron que importan candidato, comprado o no es un externo, pero cómo buenos integrantes de un proyecto en el que tienen coincidencia ahora, por dignidad, van trabajar en favor de Carlitos Manzo, Nachito, Brenda y Gaby (o Mayela), bueno eso dicen…



Carlitos fue severamente criticado, porqué dicen que se vendió, finalmente en la polaca todo se vale, y de ser así que inteligente y más inteligencia del partido que lo cogió, finalmente el día de la elección pagan, pos que paguen antes y punto, fue una buena jugada, guste o no.



Por lo pronto el regidor Hécto Hugo ya regresó, a su silla en el ayuntamiento, del que nunca debió salir, con la cola entre las patas, ay ta, no le dio entrada al suplente porque se queda como la perra de tía chepa, el radical e intransigente Erandini.



Y Pos Luis Magaña está listo para asumir el cargo de presidente provisional, ya es de facto, pero por los de Soto no se ha podido, anda con la revancha y con los huevos bien agarrados…



Pos es casi un mes sin presidente, y apenas le tomaron protesta a los suplentes y es que la síndico suplente, asume 2 funciones, como síndico y encargada del despacho de presidencia, no sabe ni leer pero es el precio que paga un municipio abandonado por los titulares.



Los diputados deben hacer su trabajo y por un lado que Toñito Soto ya le baje a sus yemas y por otros que los diputados legisles, chingao, pa que los representante populares no abandonen sus cargo y cuándo le pidan chamba al pueblo cumplan hasta el último día parta el que fueron electos.



Bueno el proceso electoral es bueno, las elecciones serán buenísimas pero más las candidatas verdes, súper chicas, bien por ellas, pero que se pongan atentas con los discursos, con sus ideas de campaña pero más con quienes contratan pa la chamaba no todo lo que brilla es oro porque pos GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.