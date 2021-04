Después de un 6 para Michoacán, vendrá un histórico día 7 de junio: Casimiro Méndez Ortiz

Es innegable, no podemos ocultarlo. Después de los resultados de las encuestas de nuestro partido; los fundadores, los militantes, las bases de Morena han quedado sorprendidas, consternadas. Hay desilusión, preocupación, y hasta enojo con los resultados. En lo personal veo algunos compañeros fundadores que sí lograron una candidatura y eso nos da mucho gusto, ya lo merecían. Sé que nos van a representar con mucha congruencia y dignidad.

Nuestro mensaje va para los fundadores del partido, que sin otro interés que lograr un cambio para nuestro país, entregaron su trabajo, su tiempo y sus recursos por apostarle a un proyecto político, diferente a los demás partidos políticos existentes en aquel momento.

Para ellos es mi mensaje, para los que tuvieron que recorrer kilómetros y kilómetros para entregar casa por casa nuestro periódico Regeneración, hasta los rincones más humildes y apartados de la patria, soportando la dureza de la soledad, la burla de los adversarios, las agresiones de la derecha, el escarnio de algunos que hoy, lograron alguna candidatura en la encuesta de nuestro partido.

Y aun así, con todo lo descrito, no abandonaron la construcción del partido. Yo los invito a que no lo hagan, no abandonen el partido. El partido los necesita, el partido nos necesita unidos a todos. Sé que hay muchos compañeros que se inscribieron en la encuesta y no fueron seleccionados para una candidatura, y que desde siempre han defendido en los hechos a nuestro movimiento, les invito a sobreponernos de la amargura de la desilusión.

Hace muchos años, un revolucionario ruso; León Trotsky, reflexionaba: “Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir”. Pues no es momento de tirar la toalla, es momento de la unidad, pero no entorno a personas, sino entorno a un gran proyecto que es la transformación de Michoacán. Ese debe ser nuestro objetivo en estos momentos, para quienes nos asumimos de izquierda.

Llegado el día 7 de junio, así como construimos a nuestro partido, tendremos que reconstruir Michoacán. Tendremos que profundizar la 4ª Transformación en nuestro estado, y para lograr ese objetivo, el partido nos necesita unidos.

Insisto, pero no una unidad entorno a personas, sino a objetivos, a proyectos, a un programa. Después de las elecciones en Michoacán no debe haber cabida para una burocracia con altos salarios, no debe haber espacio para un gobierno que se mueva por el estado en helicópteros, camionetas de lujo y un sinfín de guardaespaldas. Debe terminar la corrupción, la impunidad, la represión al movimiento social, indígena y magisterial.

El partido nos requiere unidos para llevar la educación superior a nuestras comunidades indígenas, como un primer acto de justicia social. Unidad para no volver a endeudar al estado por varias generaciones. Revisar las condiciones de las vías de comunicación, que no falten medicamentos ni médicos en ningún hospital ni clínica en nuestro estado. Se debe garantizar el pago puntual a los trabajadores del estado, revisar la operatividad de los retenes policiacos a la entrada de las ciudades, sí en realidad han servido para disminuir la violencia o sólo son centros de corrupción.

Unidad para solicitar al nuevo gobierno auditar a la Secretaria de Educación, auditar la construcción del nuevo edificio de rectoría y el Campus de Uruapan de la UMSNH. Disminuir los gastos en publicidad del ejecutivo estatal, no de la promoción ni de programas, pero sí de la imagen. Solicitar al nuevo gobierno del estado la construcción de hospitales en algunas zonas estratégicas de comunidades indígenas. Esas son algunas de las tareas que nos obligan a mantener la unidad dentro del partido.

Otra de las tareas que requiere toda nuestra atención, por ser una prioridad para nuestro movimiento es, apoyar a todos nuestros candidatos a diputados federales, para garantizar una mayoría calificada en la cámara de diputados paraqué la transformación del país, no se detenga. Por posibles desacuerdos políticos internos, no podemos permitirnos perder la mayoría en la cámara baja.

Confío en que aquellos candidatos provenientes de otros partidos y que fueron favorecidos por la encuesta, mantendrán los principios de morena, pues sería una agresión contra los militantes de nuestro partido, que de ganarse la elección volvieran a sus partidos de origen o a las viejas prácticas, espero que su llegada, implique un cambio de visión y una suma al proyecto de nación que quienes construimos desde las bases, creemos es la mejor opción. Y no un tema de intereses personales.

Otra de las grandes tareas que habrá de ocuparnos después de las elecciones será reconstruir al partido, no es posible que ex militantes de otros partidos, vengan a imponer a sus tribus a nuestro movimiento. Si dejaron destrozado a sus viejos partidos, las bases de nuestro movimiento no deben permitir que le hagan lo mismo a nuestro partido. El partido pertenece a las bases, no a las personalidades. Son las bases las que deben estar por encima de las personalidades, y no al contrario. Nuestro partido es un movimiento amplio, es un movimiento de masas no de personalidades.

Que las bases decidan en los próximos desafíos que habrá de enfrentar el partido quien quiere que los encabece y no se perciba como un pago de cuotas. Las contradicciones y los errores del partido, los trabajaremos después. En este momento hay prioridades.

Otra de las tareas impostergables es la formación política, los círculos de estudio, entre menos se implemente el estudio entre las bases, más dependen de líderes, y los lideres no siempre tienen la razón, priorizan sus intereses por encima de las demandas y necesidades de las bases.

Dentro del partido todos somos compañeros, nadie está por encima de nadie. Por eso le digo a fundadores, militantes y simpatizantes, que nuestro partido en Michoacán, nos requiere unidos, (no le demos el gusto a nadie de abandonar el partido cuando más nos necesita) Después del 6, viene un 7 de junio histórico. Donde tendremos que ser más movimiento que partido, pero unidos. Siempre unidos.

¡Viva la 4ª Transformación!

¡Viva Morena!