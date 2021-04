MORENA-Michoacán, “hace las cosas con las patas”

Dirigentes pidieron que no existan influencias oscuras en el TEPJF.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-05-ABR-2021/ Los dirigentes de los tres partidos políticos que integran el Equipo por Michoacán, Oscar Escobar Ledesma de Acción Nacional (PAN), Jesús Hernández Peña del Revolucionario Institucional (PRI) y Víctor Manuel Manríquez González de la Revolución Democrática (PRD), indicaron que lo que hoy le pasa a MORENA-Michoacán es el resultado de su desorganización, de su ignorancia y de su desapego con la legalidad.

En ese sentido, señalaron que MORENA-Michoacán ha mostrado que “hace las cosas con las patas”. Muestra de ello, es que el aspirante a Gobernador por dicho partido, Raúl Morón, no declaró sus gastos de precampaña, lo que constituye un error particular, porque la mayoría de precandidatos de MORENA en el resto del país sí lo hicieron.



También aseveraron que después de esta omisión, se han querido presentar como víctimas, diciendo que fue una decisión injusta o arbitraria. Esta situación es una mentira más de MORENA-Michoacán, porque en 2014 el propio Morón siendo senador, aprobó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que en su artículo 299 establece que “el precandidato que incumpla con la obligación de entregar informe de ingresos y gastos no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

Pero, además “vuelven a hacer las cosas con las patas”, al presentar un recurso defectuoso de apelación en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se observa ignorancia y desaseo, ya que se refieren al estado de Guerrero y no al de Michoacán.

Por ello, los dirigentes de PAN, PRI y PRD sostienen que MORENA-Michoacán, solo está inventando qué decir, hacer marchas o qué quemar, en lugar de reconocer sus errores. Asimismo, están esperando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva de manera política y no de acuerdo al marco legal, tal como lo dejaron entrever algunos personajes respecto a que habrá presión sobre el órgano electoral.

Por ello, los dirigentes de Equipo por Michoacán lanzaron un llamado a las y los michoacanos, así como a los medios de comunicación para estar atentos y cuidar que no haya influencias oscuras en la resolución que emita el TEPJF, que no exista presión alguna o amenaza en contra de las y los magistrados y para que se respete la ley y el estado de derecho.