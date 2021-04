Morón hace campaña violando la ley: Cristóbal Arias

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-05-ABR-2021/El excandidato de Morena a la gubernatura continúa violando la ley electoral, ya que ahora incurre en desacato al convertir un trámite legal ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en un acto de campaña, por lo que esperamos que el Tribunal Electoral (TEPJF) también tome nota de esto al confirmar el retiro de su candidatura.

Así respondió en rueda de prensa Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura de Michoacán, al preguntársele sobre la visita de Raúl Morón al IEM, acompañado de decenas de personas y medios de comunicación, para intentar justificar la falta de presentación de su informe de gastos de campaña ante la autoridad administrativa electoral.



Arias Solís consideró el acto moronista como una forma grotesca de simulación, ya que por un lado niega hacer campaña, pero en los hechos incurre en actos violatorios del artículo 163 del Código Electoral del Estado, que reza: “Los propuestos como candidatos a los que se niegue el registro o se revoque la candidatura de acuerdo con este artículo, no podrán realizar campaña aun cuando se haya impugnado la decisión correspondiente”.

Hace campaña cuando ni siquiera es candidato y esperemos no lo vuelva a ser, nosotros esperamos que el Tribunal Electoral confirme la resolución del INE, remató.

Lo que fue a hacer al IEM, expuso, es un acto de desesperación política, es algo que deben analizar los órganos electorales al momento de desechar su candidatura, ya que se trata de un acto ilegal, expuso el abanderado de Fuerza por México, desde su Casa de Campaña en esta capital.

Por otra parte, Arias Solís instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a resolver las quejas presentadas contra Morena por el uso de los programas sociales federales a través de la propaganda en anuncios espectaculares, cuya exposición ante la ciudadanía lleva ya alrededor de 21 días.

El aspirante instó a las autoridades electorales a emitir las medidas cautelares correspondientes con el fin de ordenar el retiro de los espectaculares contratados por el partido guinda, donde presume como suyos los logros del gobierno federal en materia de apoyos para becas o pensiones, por mencionar algunos ejemplos.

Acompañado por su coordinador de comunicación social, Arturo Herrera Cornejo, respondió a pregunta expresa de los medios que efectivamente los anuncios llevan el número de registro del INE, sin embargo, atribuyó a un descuido del órgano electoral el que no se haya revisado el contenido que ha sido objeto de las quejas por parte del equipo jurídico del candidato del partido rosa.

Lamentó asimismo que dichas quejas todavía no tengan respuesta por parte del INE y no descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en alguna de sus conferencias mañaneras, le llame la atención a su partido para que quite dichos espectaculares.

Denunció luego que también el PRD ha incurrido en el mismo ilícito electoral al presentar como propias algunas obras del gobierno del estado, como es Ciudad Salud.

Agregó que su equipo de campaña está documentando además algunas quejas de la gente de diversas partes de la entidad en el sentido que tanto funcionarios federales como estatales están realizando llamadas telefónicas para pedirle a la gente que voten por los candidatos de Morena y del PRI-PAN-PRD, respectivamente, lo que constituye un delito electoral.