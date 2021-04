Alfonso Martínez nos une por Morelia: Lucila Martínez

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-08-ABR-2021/ Alfonso Martínez Alcázar une a las y los morelianos que queremos que nuestra ciudad recupere el buen rumbo que tenía, afirmó la coordinadora territorial del Equipo por Michoacán en el Distrito 16, Lucila Martínez Manríquez.

Al asistir a la presentación de la planilla del candidato de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) a la presidente municipal de Morelia, la perredista celebró que ambos institutos políticos hayan entendido el momento por el que atraviesa la capital michoacana.



“Hay muchos problemas, mucha inconformidad de la ciudadanía, muchos rezagos. Yo he recorrido muchísimas colonias de Morelia, y la gran mayoría de las y los ciudadanos con los que he tenido oportunidad de conversar consideran que durante los últimos tres años las condiciones de vida en la ciudad han empeorado: más inseguridad, menos obra pública, servicios públicos deficientes, entre otros”, señaló.

Ante ello, Lucila Martínez indicó que la situación por la que atraviesa Morelia “nos debe motivar a unir esfuerzos, ideas y visiones”, y en ese sentido consideró que Alfonso Martínez “es el indicado para encabezar este gran proyecto, pues no genera rechazo, no divide, no confronta, sabe sumar, es factor de unidad”.



Abundó: “Alfonso Martínez Alcázar es el mejor perfil para la alcaldía de Morelia. Reúne muchos atributos: tiene experiencia probada, pues ya fue presidente municipal; es joven, pero con una gran trayectoria, pues también ha sido legislador federal y local; las y los morelianos lo reconocemos y tenemos un recuerdo grato de su gestión”.

Destacó también que muchos sectores sociales ya han manifestado su respaldo a Alfonso Martínez, “mujeres, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, líderes de colonias, comerciantes, y muchos más”, expuso.

“Eso es una señal inequívoca de que la gran mayoría de las y los morelianos vemos que nuestra ciudad no va por el rumbo correcto, y por eso vamos a trabajar en unidad con Alfonso Martínez”, concluyó.