GRINGA, GRINGA: Guerra de traiciones

LA TRAVIESA/ INFOMANÍA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-10-ABR-2021/ El “Yeyo se los cogió” si se cogió los billetes y les dio puro churro, y viéndolo bien son puros ex perredistas enojados, que ni militantes de Morena son… querían la candidatura, y la buscaron hasta debajo de la cama, cono Ana Bárbara.

Ay tá Etor Magaña, la convicción externada, en unas horas cambió su lucha por la democracia.



Y los otros se quedaron como novia de rancho “vestidos y alborotados” pero parecen niños deseando el juguete ajeno, por eso integraron el bloque de los desahuciados ¿o qué muy unidos y ordenaditos?



Parece que a Lion Godoy le pagaron para que meta mano negra en MORENA o ¿acaso quiere enardecer el estado porque siente qué pierden? Pos no lo creo pero otros deciden “piensa mal y acertarás” ¡ups!



¿A quién beneficia la caída de Morrón? Lógico a quienes quieren quitarlo a los morenos desahuciados, cuál sería el otro escenario Cristobalín, pos no está de locura, porque este ex priista, se fue a la candidatura de Fuerza por México el partido político de Mario Delgado, pretenden llevar diputados federales para hacer bloque en el congreso con Morena y hacer mayoría si son zonzos pero tenebrosos y no se agringan.



Pos los que no quedaron que ya se sienten y no chillen, finalmente ya lo dijo Abraham Prieto “No generaron confianza” fue claro, preciso y conciso, y si firmaron un documento en el que se comprometían a aceptar el resultado y la elección del candidato, pos que acepten su derrota, si hubieran sido elegidos bajo la misma circunstancia, simplemente estarán contentos.



Que le reclamen al Yeyo porque les cambió el churro por el millón, se trata de la taquilla, hubo un pinche vendedero de candidaturas que ya perecen los de Redes Sociales, los del Verde y hasta los de Fuerza por México, o parecen Tony Zoto, hasta tendrán que regresar el dinero de la taquilla cómo dice el buen Coco.



Pos mientras las mal querida esperan que les expliquen cómo hicieron las encuestas en la que resulto ganador Nacho Campestre, el que dice que es doctor Lion Godoy trata de defender a Morón, no creo que el haya copiado y pegado defensa de Macedonio Pa Morrón, es en la que cambiaron al candidato de Estado, algo insignificante.



Y aunque ya aceptaron que solamente hay 300 afiliados localizables de los 3 mil 800 que dicen que tienen, solo 300 ubicables, que se hagan que no les queda. Ah pero tienen 500 comités 390 son de las mal queridas y el resto de Nacho Campestre ¿Será?



Buenp la que si es original y creativa y canta es la candidata del Verde, Lupita Mendoza Arias, le quedó pendeja a Paquita la del Barrio, la otra no sabe a qué iba y esta empieza cantando, así arrancó su campaña, ya lo creo que un día nos van a gobernar puros locos y ya se ve venir.



Pero al menos ella canta, no que la petista a la diputación federal, se queda como ida, ha de estar enamorada y como dice Pancho Barrasa “el amor la tiene tonta y se queda idea de la mente” ojalá no se enamore más porque entre más amor más tonta.



La petista al a diputación federal si es discípula de Amlo, habla lento y no hila las oraciones, pero es maestra, seguidora de Morón, lo más curioso es que presume mucho y denota poco, lo importante del lenguaje corporal, así no nos engañan, la señora levanta los brazos y grita, un grito perezoso, por supuesto “voy a ganar” eeeyyy… Ni ella se la cree.



No hay plazo que no se cumpla, Toño Soto tiene que pasar al pleno la propuesta para que Magaña asuma la responsabilidad como presidente sustituto, le tiene que bajar de huevos, porque no le queda de otra finalmente debe cumplir la ley y esa no se maneja como niña adolorida y caprichosa.



Urge que llegue el encargado del despacho de presidencia, porque la síndico encargada de despacho de presidencia no da una, “ya vites Adriana” Adriana Hernández actual presidente del PRI va en la planila de Migue como síndica, Toño Berber regidor, Marisol Lagunas, Fernando Guizar, Toño Chuela; Lety la esposa de Librado Martínez, en fin, asi las cosas.



Muy mala decisión haber eliminado a Soco Quintita, ella si presenta gran parte de las mujeres priyistas, empresarios y políticos, pero así las cosas, dicen que Peter Pan cartel no, la no la dejó llegar, y simplemente la cambio por Adriana. Eso es toño.



Ya parece Carlos Herrera quiere ganar con el apoyo Moreliano pero en Uruapan muchas habas y pocas nueces, cree que va a ganar por su bella cara, porque ni discurso y menos acuerdos con los sectores uruapenses, esta como Nadia Laconocci…



A ver si no le pasa como a Laurita Guillén quiso comerse todo ella solita y se la devoraron, no vaya a ser en la polaca en que no charpea no sale bien librado.



Del plato a la boca se cae la sopa, así que comerse solitos el manjar no es una buena idea y los medios de comunicación en Uruapan también saben trabajar, ningún candidato gana solito con Morelia.



Las brigadas son un verdadero fiasco ¡para qué haces eso, si finalmente estar parados con banderas opacas y personas desalineadas no les va a arrimar votos, solamente es argüende estéril, eso no hace ganar a ningún candidato y pos que le sigan porque pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de Ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.