SACRILEGIO POLÍTICO: Exorcismo a Raúl Mormón

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-11-ABR-2021/ Aunque finalizó la cuaresma no termina el viacrucis para Raúl Mormón, el postulante al obispado de Michoacán que pudiera hacer campaña evangelizadora bajo el manto rojo púrpura de la Parroquia del Trabajo pero, lleno de orgullo prefiere que el Tribunal de la Fe (TRIFE) le permita contender por la Secta Morena.



Y es que la Parroquia del Trabajo (PT) se cotiza muy alto al grado que incrustarán una debota como abadesa en la planilla de San Ignacio de Gayola, condicionada a cobrar alto porcentaje de las limosnas a cambio de firmar las cuentas parroquiales de cada semestre. De esas contribuciones muchas irán a la sempiterna lideresa de la PT.



Nunca mejor dicho “La iglesia en manos de Lutero” ahora que Sor Perla Denisse está al frente de la administración municipal. Todo por no cuidar los perfiles de quienes ponen en los cargos públicos. Es cierto que todo feligrés tiene el derecho divino pero por lo menos que sepa el Catecismo del Padre Ripalda porque esta jovencita ni el silabario conoce.



Ya ven en la Iglesia PRIstiana, Fray Pedro PANcatre desechó a catequistas como Selenota Gómez, Mónica Sancho o la mejor de todas Cocó Quintilla y en su lugar pone a la novicia rebelde Adriana Jorgelina que tiene mucho camino por delante y será un gran cuadro si se deja asesorar por Asesorías Paz King, por ejemplo.



En estas campañas no se podrán hacer misas concelebradas, retiros ni tedeums. Las visitas casa por casa estarán limitadas así que las redes sociales y los medios digitales serán los vehículos para llevar la palabra del señor a los hogares.



Solamente que los coordinadores de las campañas catequizadoras están regateando los óbolos, canongías y regateando el agua bendita ¡Vade retro, Satán! .



Bueno eso hacen con las hojas parroquiales locales pero no escatiman tirar el dinero de nuestras limosnas n pagar costosas asesorías en declamación, preparación de sermones y liturgia. Eso es tirar el dinero aquí hay talento local en todas las ramas como #losProfesionales.



Sirva esta plegaria para iluminar las obcecadas mentes de nuestra parroquia aguacatera. Les recordamos que los designios del señor son inexcrutables pero ahí está su palabra para servir de guía inspiración.

¡Que el señor os coja confesados!