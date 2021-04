Seguridad, educación y salud, ejes del PVEM

El caso de Los Reyes, a la CEDH, el INE y Fiscalía del Estado.



INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-13-ABR-2021/ Durante la visita de este día de Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a la gubernatura del estado, por el Partido Verde Ecologista de México, destacó cuatro puntos prioritarios en su campaña, seguridad, salud, educación y medio ambiente.



En seguridad, señaló no puede haber inversión, si no hay seguridad, y Uruapan esta viviendo una tremenda inseguridad, consecuentemente no hay detonación de la economía, inversión, empleo y repercute en la cuestión turística.

A nuestra policía le hace falta capacitación, mejores sueldos, créditos, gastos para desplazamientos; no hay en la entidad una policía investigadora y de seguridad, con elementos necesarios para el desempeño de sus funciones.



No se cuenta con una cédula de identidad; no existe un registro federal de automóviles, ni siquiera un registro de población. Una madre de familia solicitó mejores oportunidades para estudiar, diversión y deporte, “a los niños nos los están arrebatando y matando”, destacó.

El candidato sostuvo una reunión con los comerciantes ubicados junto a la antigua Conasupo, donde estuvo acompañado por la candidata a la diputación federal, del Partido Verde, Lupita Arias, y otros.



En el caso de la Policía Municipal de Los Reyes, donde el alcalde es César Enrique Palafox Quintero, que retuvieron a Juan Antonio Magaña en una visita al basurero municipal, manifestó que el diputado Ernesto Núñez, ha presentado queja en la CEDH, mientras el equipo jurídico, lo hace ante el INE y la Fiscalía del Estado.