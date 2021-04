Es ahora, el momento para un cambio: Nacho

Inauguró casa de campaña e inició actividades proselitistas.



INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-19-ABR-2021/ Al inaugurar la casa de campaña, en pleno centro de Uruapan, el candidato de Morena, a la presidencia municipal, Ignacio Campos Equihua, manifestó que es ahora, el gran momento de un verdadero cambio y dejar de lado más de lo mismo.



En la ceremonia, estuvo acompañado de su esposa, Yadira Ramírez, así como de varios integrantes de la planilla, entre ellos, la candidata a la sindicatura, Magdalena Azeneth Ramírez Espinosa, así como Carlos Silva Cortés y Yuliana Gómez Cortés, candidatos a regidurías, donde se destacó que se cuenta con un proyecto honesto y real, ejecutable y realizable, no de promesas que no se puedan cumplir.



Se cuenta, sin lugar a dudas, con el mejor proyecto, compuesto de valores y honestidad; la gente está cansada de gobiernos que trabajan solamente en beneficio propio y no de la colectividad, por ello, es el momento de un verdadero cambio, se dijo.



Destacó Nacho Campos que será una campaña de puertas abiertas, con la mano extendida y el corazón bien puesto, para escuchar a la gente, y juntos, buscar una solución de los diversos problemas.



A los representantes de los medios de comunicación, agradeció que lleven el mensaje a la ciudadanía, pero que, también sean los ojos de lo que está sucediendo en el municipio.