Es hora de tomar en serio el cuidado al medio ambiente: Mariano Torres

URUAPAN, MICH.- El respeto al medio ambiente, a la naturaleza, a la madre tierra, no se demuestra con quejas, ni lamentaciones, críticas o llanto. Claro que duele ver los incendios forestales y por supuesto que lastima la deforestación y la desaparición de mantos acuíferos.

Pero como en todo, la solución a esos problemas demandan un trabajo conjunto, en el que todos pongamos nuestra parte y asumamos nuestras responsabilidades, señaló Jesús Mariano Torres Santoyo, candidato del Equipo por Michoacán a la Diputación Local por el Distrito 14, Uruapan Norte.

Expusó que son varios frentes los que se deben atacar, empezando por la protección a nuestros bosques y el combate a los incendios forestales. De la misma forma recalcó que en los años recientes, casi ha desaparecido el presupuesto asignado para la preservación de los bosques.

Puntualizó que su compromiso es trabajar hombro a hombro con autoridades comunales, ejidales, municipales, estatales y federales, para que, en forma conjunta se formule un diagnóstico realista que nos permita conocer las la magnitud del problema y en consecuencia se formulen las acciones efectivas para recuperar y salvaguardar nuestros bosques.

“Sé que no se tendrán resultados inmediatos, pero sé también que debemos empezar cuanto antes, con programas a corto, mediano y largo plazo a los que se les dé seguimiento”, además agregó que lo mismo debememos hacer en todo lo relativo a problemas con la captación del agua, basureros o tiraderos municipales.

“Es hora de tomar en serio el cuidado al medio ambiente, pues de lo contrario no tendremos futuro; serán tareas en las que todos deberemos participar, porque la responsabilidad es de todos. Mi compromiso con mi familia, con mi ciudad, con la sociedad, no me permite limitarme a quejarme y criticar, sino que me obliga a emprender acciones en las que todos participemos”.