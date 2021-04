SACRILEGIO POLÍTICO: Los renglones torcidos de Dios

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-25-ABR-2021/ Hay histeria colectiva en la secta Morena porque su postulado, Raúl Mormón, está siendo alcanzado por Carlos el portador del Arca de la Alianza, de manera que el obispado de Michoacán estará reñido entre ambos clérigos.



En la reunión semanal de ministros de culto que nos reunimos a jugar ajedrez nos comentó el babalao mayor de Michoacán que Eleguá le cerró los caminos a Raúl Mormón por ser infiel y nos recordó el bautizo de su hijo, en Zirahuén, donde los invitados fueron despojados de celulares para evitar que se filtraran imágenes de tal acontecimiento social.



Pese a las medidas de seguridad no faltó un pajarito que corriera el chisme y para hacerse el interesante presumía algunas fotos en su celular. Es un hombre cercano al profe, relacionado con la comunicación, nuestra fuente –en secreto de confesión- nos comentó que es un hombre cuarentón asmático, porque con la humedad del lago tuvo que inhalar repetidamente salbutamol.



Pues ni la santería con sus orishas, con sus rituales del Yoruba, ni los chamanes pueden contra una decisión del Nuncio apostólico que, desde Palacio Nacional, envía las señales para hacerles notar que el Estado es Él y nada prospera sin su bendición.



Regresando a nuestra amada parroquia aguacatera nos atoramos en el intenso tránsito de la casa de campaña evangelizadora del Arca de la Alianza donde, luego de graves y penosas tribulaciones se presentó el hijo pródigo “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. No merezco ser llamado hijo tuyo.”



Así, con lágrimas en los ojos e hincado ante Fray Miguel Paredes, regresó al redil Ramsés, faraón de cuarta y seguidor de Tútanmamón III, alias doctor Lionel Godoy Arcángel.



Por docena salen más baratos y de una vez, el Arca de la Alianza contrató a los emisarios de Rafaelo Ortiz, esos que operaban en “Reconfundamos Uruapan”. Sabemos que Choncho Mares se mantiene neutral aunque le hace ojitos a Fray Ramón Hernández, en tanto que Héctor Mengaña, quien pedía medio kilo por alzar la mano, dio su brazo a torcer.



Paco Cedillo tuvo mayor dignidad, se fue a picar piedra en Tuerza por México, una secta que constituye un plan B para el proceso evangelizador del 2014 donde se jugará la nunciatura y los canónigos de la cámara alta, baja, cardenales, algunos obispados y un montón de oportunidades de servir al Señor.



Como Caín y Abel se encuentran nuestros hermanos de la Iglesia PRIstiana donde persiste la confusión. Pese a que vino el jerarca Eligio a orientarlos espiritualmente, en el servicio religioso demostraron su fe al médico –y no cura- Rigel Mecías, a quien, aparte de robarle su túnica roja antisudor, lo traicionaron una hora después yendo al besamanos con Sor Adys Mempaña ¿De qué se trata?



Parroquianos del centro de la ciudad se quejan con este siervo de Dios –¿nunca de la nación, Jesús me libre!- porque cada mañana en la casa de oración de Emilio Carranza y Aquiles Serdán hay un merolico apodado el Pelón Merruegas, que pone a los catequistas de Nacho Capos a realizar ejercicios espirituales como el FUA y la abrazoterapia.



Y, justamente uno de los Capos de Nacho, sutilmente ordenó suavizar a un parroquiano de la popular colonia Ratón Farías. Desde el inicio de campaña se han visto demasiados personajes “extraños” en esta campaña enrarecida. Rogamos a Dios que lo ilumine y recapacite de sus acercamientos con gente non sancta.



Que por otra parte “el que esté libre de pecado que suelte la primer pedrada” pues en los demás partidos también andan sueltos los demonios y hasta en la prensa ¡caras vemos, mañosos no sabemos!



Lo que si es importante recalcar es la obligación moral de acudir a las urnas el seis de junio y emitir nuestro sufragio después de encomendarnos al altísimo y reflexionar sobre el futuro que deseamos para nuestra parroquia aguacatera y el gran obispado de Michoacán.



Como siempre os envío el ósculo de pax y que el señor os coja confesados.