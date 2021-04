En Charo se desborda apoyo a favor de Roberto Domínguez

A una semana de haber arrancado campaña, el candidato del PRD al Ayuntamiento de Charo ha escuchado a ciento de personas y con ello construye propuestas integrales

INFOMANIA/ CHARO, MICH./ DOM-25-ABR-2021/ A solo una semana de haber arrancado su campaña por el Ayuntamiento de Charo, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto Domínguez Aguirre, ha recorrido junto con su planilla docenas de comunidades y platicado con cientos de paisanos para poder construir propuestas de trabajo integrales que tomen en cuenta el sentir de la ciudadanía.



Entre los recorridos que ha realizado Roberto Domínguez, se cuenta una reunión con vecinos de la localidad Rosas de Guadalupe la noche del domingo, en donde se pudieron intercambiar propuestas para generar condiciones de prosperidad partiendo de brindar servicios básicos de calidad e impulsar la generación de empleo, además de la atención a grupos vulnerables.

También en La Goleta Roberto Domínguez tuvo una intensa actividad en donde luego de recorrer las calles de la localidad y tocar puertas, se establecieron compromisos que será una obligación cumplir cuando llegue a ocupar la Presidencia Municipal gracias al apoyo popular.



En Irapeo, la reunión del candidato del PRD al Ayuntamiento de Charo fue con el sector juvenil, mismo que tuvo una amplia respuesta y se mostró entusiasta por apoyar los proyectos que les involucran, pensando en darles mayor integración en el sector productivo y en impulsar el deporte y la cultura en el municipio.

Roberto Domínguez destacó que una de las principales preocupaciones es atender a las personas con discapacidad, de quienes también a recogido su sentir y sus necesidades en estas giras de trabajo.



Destacó también el candidato del sol azteca la gran respuesta que tuvo el mitin realizado en la localidad de Peña Cargada, así como el que tuvo lugar en El Vado. Además calificó como exitosos los recorridos realizados en Unión Progreso (La Loma), Francisco I. Madero, Jaripeo, así como los que han tenido lugar en la cabecera municipal.

“He recorrido varias colonias y localidades del municipio, en donde he presentado mis propuestas y me he comprometido a impulsar un proyecto de gobierno integral que atienda las necesidades básicas de la población para llevar al progreso al municipio, lo cual se logrará dotándolo de servicios básicos, impulsado la generación de empleo y brindando atención integral a niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores”, añadió Roberto Domínguez.