Con propuestas y cercanía con la gente, ganaremos el distrito de Puruándiro: Julieta Gallardo

INFOMANIA/ PURUÁNDIRO, MICH./ MAR-27-ABR-2021/ A una semana del inicio de su campaña, la candidata del Equipo por Michoacán a la diputación local por el Distrito de Purúandiro, Julieta Gallardo Mora, ha recorrido prácticamente la totalidad de los municipios que conforman su distrito y ha logrado sumar a miles de ciudadanas y ciudadanos a su proyecto.

Este lunes, al sostener un encuentro con su equipo de trabajo para hacer un balance de los resultados de los primeros siete días de su campaña, la abanderada de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) destacó que se ha fortalecido la cercanía con todos los sectores productivos del distrito.

“Nuestra campaña apuesta por el contacto cercano con la ciudadanía, por el trabajo diario e intenso. Con propuestas, casa por casa, comercio por comercio, calle por calle, colonia por colonia, municipio por municipio, hemos convencido a miles de personas que el Equipo por Michoacán es la única opción que puede mantener a nuestro estado y a nuestro distrito en la ruta del desarrollo”, destacó Julieta Gallardo.

Puntualizó que hasta la fecha, acompañada de su suplente Ana Bertha Villicaña, ha recorrido Puruándiro, Morelos, Penjamillo, Angamacutiro, José Sixto Verduzco, Chucándiro y Huandacareo, capitalizando el trabajo político y ciudadano que durante más de tres décadas ha realizado en el distrito.

“Soy una mujer de palabra, que ha entregado su vida al servicio público. Tengo arraigo con esta región, conozco sus necesidades y, sobre todo, su potencial. La gente me conoce, sabe que me la he jugado por Michoacán y por mi distrito, con lealtad, trabajo y honestidad”, subrayó en entrevista con medios de comunicación.