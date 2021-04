Hay obras que en este momento hacen daño

“Que nos dejen respirar, apenas iniciamos la recuperación

Ayuntamiento insensible solo vela por sus intereses

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-27-ABR-2021/ La alianza de colonos, comerciantes y transportistas, mantienen su oposición a la obra que el ayuntamiento de Morelia, impuso en la avenida Lázaro Cárdenas a pesar de las suplicas de quienes se ven afectados. Hay obras que en este momento hacen mucho daño porque apenas, “vamos levantando un poco la cabeza después de más de año de pandemia por el Covid-19”. Que el ayuntamiento de Morelia, repare el pavimento que rompió a las sombras de la madrugada del pasado lunes.



Al respecto el Coordinador de la Ruta Naranja, Pablo Salazar, recordó que en la reunión del día de ayer donde estuvieron representantes de esta alianza, el presidente municipal, Humberto Arroniz, “reconoció que fue un error de su parte” y pidió comprensión al respecto y que permitieran que la obra continué”,

Este día se llevó a cabo una nueva reunión con el mismo resultado, tal pareciera que a toda costa, “hay que concretar obras planeadas por el Secretario de Movilidad, Antonio Godoy y cuidarle sus intereses que nada tienen que ver con los intereses de los morelianos”, precisó el dirigente transportista.

Y abundó al respecto que caso similar pasó en la obra de la avenida Madero Poniente, donde Antonio Godoy, “se salió con la suya”, sobre la afectación severa de comerciantes que muchos de ellos llegaron a la quiebra, de colonos que ven afectadas las entradas a sus viviendas, a los transportistas a quienes les redujeron un carril y la sociedad en general que vive los efectos del tráfico que generan las obras de relumbrón.

Quienes levantaron la voz para oponerse, fueron agredidos por el alcalde con licencia Raúl Morón Orozco con declaraciones falsas y enfrentaron la “política del garrote” de un gobernante insensible a los daños que ocasionó y ocasiona, esta obra y que prefirió utilizar la fuerza pública en su contra en lugar de escucharlos.

Esta vez añadió el transportista, no es diferente, y los planteamientos de los afectados, no tienen en eco en el presidente municipal provisional que parece atiende bien el encargo de cuidar los intereses de Godoy y no de los afectados.

“No es capricho oponernos al desarrollo, lo que pedimos es tiempo para poder respirar un poco por la quiebra parcial a la que llegamos muchos por los efectos de la pandemia; no es mucho pedir solo ocupamos recuperarnos”, consideró.

Finalmente informó que el ayuntamiento no da alternativas de circulación para las rutas de servicio público y ha hecho oídos sordos a los planteamientos de los inconformes por lo que decidieron, no buscar más mesas de diálogo y sostenerse en su bloqueo”.