Servicios de calidad a los uruapenses, compromiso de Nacho Espinosa

Soluciones reales, pero entre ciudadanía y gobierno, propone Movimiento Ciudadano.



INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-27-ABR-2021/ En reunión con vecinos de la colonia San Rafael, el “candidato ciudadano” Nacho Espinosa hizo el compromiso de dar respuesta a la falta de agua potable y aplicar el alumbrado público en las calles Pera, Aguacate, Lima, Limón y Chabacano solo por mencionar algunas de ellas en donde fueron colocadas lámparas inservibles en los últimos meses, según denunciaron los ciudadanos.



El candidato por el partido naranja les explicó que Movimiento Ciudadano es un partido que verdaderamente se preocupa por los habitantes de cada comunidad y no es casualidad que en Nuevo León vaya a la cabeza su candidato a la gubernatura Samuel García o que en Monterrey vaya a la cabeza Luis Donaldo Colosio Riojas o que, en Campeche, Ciudad Neza, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Nayarit, Colima y otras ciudades sea un movimiento bien posicionado.

A los vecinos de esta colonia ubicada en las inmediaciones del Cereso de Uruapan, les explicó que los ciudadanos uruapenses han desarrollado desde el año 2000 para acá una cultura por el pago de los servicios como agua, predial y otros como alumbrado público y “es injusto que, al día de hoy, 21 años después, aun haya colonias que no cuentan con servicios por causas de apatía o por desatención de las autoridades, cuando los ciudadanos pagan a tiempo sus servicios”.



Nacho Espinosa hizo notar que Movimiento Ciudadano es todo un concepto que busca solucionar problemas sociales que padece la población, pero con la participación de las autoridades y de la misma ciudadanía desde su lugar de residencia “es un concepto de inclusión, pero verdadera inclusión, no solo de palabras como los políticos tradicionales lo hacen, sino que aquí verdaderamente se hace efectiva…”.

En voz de Dionicio Barrientos Benítez, representante de esta colonia, dijo que Capasu les ha olvidado, ya que anteriormente contaban con un tanque elevado para hacer llegar en tiempo y forma el servicio de agua, pero hoy, éste se encuentra inhabilitado y aunque han solicitado que se habilite, no ha habido respuesta del organismo operador, desde años atrás.

Los vecinos de San Rafael mostraron agradecimiento por haberles escuchado, pues la capacidad de respuesta y compromiso de Nacho Espinosa les hizo saber que de forma real está interesado en atender esta problemática.