Los de Morena saben que en Michoacán no van a gobernar: Víctor Manríquez

El Equipo por Michoacán será ganador con Carlos Herrera

La ciudadanía quiere un gobernador que lo respalde la experiencia, no aves de paso

En Morena su discurso es la descalificación, nosotros vamos con propuestas

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-29-ABR-2021/ El Equipo por Michoacán muestra una clara tendencia de crecimiento y va puntero en las encuestas con el candidato Carlos Herrera Tello, abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), por lo que sin duda será el próximo gobernador.



Así lo destacó Víctor Manuel Manríquez González, Delegado Nacional Especial para Michoacán del PRD, quien señaló que hay una campaña de propuestas y de compromisos, por ello cada vez se suman más ciudadanos a Carlos Herrera como ha ocurrido en los municipios de Tuxpan, en Uruapan y en Copándaro.

“Los de Morena saben que ya perdieron y que no van a gobernar en Michoacán”, dijo Manríquez.

La tónica de Morena es descalificar a las instituciones electorales y al Ingeniero. Carlos Herrera, porque sabe que va puntero en las encuestas, pero mientras ellos siguen con su discurso de la confrontación nosotros vamos con propuestas.

El Dirigente Partidista recalcó que las y los michoacanos merecen un gobernador que respeta las Leyes y que responde con resultados, no alguien que violenta las normas, como lo es también el “suplente” que también fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por omitir sus informes de ingresos y gastos de precampaña para ser presidente municipal de Morelia.

Víctor Manríquez recordó que hace tres años la ola morenista no pasó en Zitácuaro ni en Uruapan ni en otros municipios en los que decían ellos que iban arrasar, “estamos seguros de que en Michoacán no van a pasar, la gente quiere un gobernador de leyes, un perfil que lo respalde la experiencia, no aves de paso”.