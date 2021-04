Yo responderé por mis actos, que Silvano lo haga por los suyos: Carlos Herrera

*En rueda de prensa, el candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán se deslinda de acciones de gobierno ajenas

TUXPAN, MICHOACÁN, A 29 DD ABRIL DE 2021.- “Yo respondo por mi, no por nadie más, ni por las acciones de otros”, enfatizó el candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.

En encuentro con medios de comunicación, el abanderado común del PRI, PAN y PRD se desmarcó de los dichos o actos de la actual administración estatal.

“Yo no soy su niñera. Él (Silvano Aureoles) tiene que responder por sus actos y por su Gobierno, y yo responderé por los míos ahora que yo sea gobernador. Cada vez que hay un error de Silvano, me preguntan a mí y soy franco: yo no soy su nana. Él que responda por su Gobierno y yo responderé por el mío”, se desmarcó el zitacuarense.

Desde el municipio de Tuxpan, Carlos Herrera envió un mensaje a las y los diputados federales, a quienes pidió enfocarse en no quitarle el recurso económico a los programas que beneficien a las y los michoacanos.

“(…) los legisladores federales deben votar con libertad y deben representar al pueblo de México. Los de Morena y PT no lo hacen, porque entonces no entenderías cómo votaron para quitarle el medicamento a los niños con cáncer, a los pueblos mineros o al campo. Eso significa que no tienen libertad del voto”, evidenció.

El abanderado común a la gubernatura consideró que ningún político, nadie del Poder Ejecutivo, tendría que meterse a influir en las decisiones del Poder Legislativo. Al propio tiempo, planteó que los diputados no deben responder a intereses de grupo o intereses políticos, sino solamente a la ciudadanía.

Ni Aureoles Conejo es un niño, ni Carlos Herrera es su niñero, anotaron los concurrentes en el encuentro con medios de comunicación.