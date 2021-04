GRINGA, GRINGA: Plan B, si ganas, enférmate Alfredo para que llegue Raúl

LA TRAVIESA/ INFOMANÍA/ URUAPAN, MICH./ VIE-30-ABR-2021/ La clase política polariza pero la sociedad común no pued permitir divisiones sociales, somos michoacanos, no pobres ni ricos, ni estúpidos ni inteligentes, ni morenos ni aliancistas, los políticos que se lleven el triunfo se harán millonarios y los ciudadanos ¿qué ganan?

Nadie trabaja por los demás, todos tienen intereses personales, mezquinos, absurdos, el pleito es el dinero, sólo eso.



Si llegan a tu casa y te dicen que les importas ¿les crees? Cada ves los energéticos más caros, pagamos el gas en Uruapan, casi a 700 pesos. La gasolina 20 pesos, estamos con la inseguridad a todo lo que da, los bosques incendiados, y son programas de prevención porque a un presidente se le ocurrió acabar con los corruptos, pero se llevó entre las patas otras cosas y los corruptos siguen.



¡No la chinguen políticos! prometan cosas viables, que los ciudadanos podamos asegurarnos que las cosas están mejor y no precisamente con “ya saben quién” porque nomas fue porra, pero no es el único a los michoacanos no nos va bien, nada está bien, ahora con el borrón y cuenta nueva te facturan 964 pesos y te cobran 220 más sin facturar ¡eso es corrupción!



Y que ni se echen la bolita unos con otros todos están pá llorar, hoy es casi el paraíso, pal 2022 será la realidad, no hay presupuesto, para cumplir es fácil decir que hay dinero para energía, si pero se olvidan que las plazas gastan luz, el personal, el mantenimiento.



Es necesario que los candidatos hagan su reingeniería real para comprometerse con el pueblo cansado de mentiras ¡Basta! No más mentiritas, no prometan lo que no será…



Para muestra un botón las que aspiran a ser sindicas deben estudiar al menos la ley orgánica burricipal, su obligación es cuidar el patrimonio municipal, no hacerla de ministerio público, fiscal y polecías, no podrán “girar órdenes para protección a las mujeres puteadas” no les corresponde pónganse a leer… eso aplica solamente en municipios chicos…



Si los políticos llevar sus tramas como propuesta de campaña, pobre mundo si de por si estamos pa chillar, por eso es buena la academia, la experiencia enriquece, nadie lo niega, pero los libros cultivan.



Brenda Friega insiste en señalar a los malos gobiernos, pero se olvida que ella pertenece a los gobiernos pasados, 6 años como diputada y va por otros 3, si gana ¿Cómo critica a los que han sido gobierno? Aparte tuvo señalamientos, que se quedan en el tintero, para cualquier aclaración estamos pa servirle.



Mayela Sales, también va por la reelección ella fue diputada una vez, ahora sería su segundo periodo, también tuvo señalamientos como la ausencia cuando Chiflacuo endeudó al estado, con la complicidad de los diputados que hoy quieren repetir y no con carbonato.



Así que en la contienda electoral es más e lo mismo, no se hagan todos tiene cola que les pisen, todos han pretendido permanecer en la administración burricipal y se dijeron varias cositas de Maye, se habla de dos melones de pesos, como dice Toño Lagunas ¡ah raza!



Nacho Campestre no canta mal las rancheras, también fue parte de los gobiernos, que hoy llama corruptos, fue síndico municipal en la primera administración de Vicko Manrico, fue diputado federal y en ambos cargos solicitó licencia para retirarse del cargo y buscar otro.



Y los de enfrente como les dicen, pos hay van Mariano fue secretario de obras públicas, pero nunca representante popular, Miguel titular de Capasu, director de Obras y presidente provisional por 7 meses, pidió licencia para ir a la campaña.



Adriana, fue regidora 2 veces y síndica municipal, cargos de elección popular ha solicitado licencia en las tres ocasiones para buscar otro cargo.



Asi nos podemos ir recorriendo a cada candidato, se juegan intereses grandes, conque la salida de Morón no sea fuego amigo para armar desprestigio del INE y enardecer al pueblo Michoacano, todo está bien y que ganen los mejores, los que acarrien más lo que tengan más dinero, los que compren más voto, porque si no hay participación ciudadana, solo eso puede suceder.



Por lo pronto, se volvieron a chamaquear a Morrón, para ser representante de Morena en Michoacán, le falta poquito, solamente que le autorice el consejo y para eso debe sesionar, tiene que sesionar y posteriormente llevar la propuesta al IEM, no es nomás de enchílame esta… al rato no digan que fue corrupción.



Mientras el Yeyo sigue como representante legal, es el que firma y manda, les guste o no su actuar, hasta creen que se las va a dejar facilita, pos no, pero bueno una “decorosa manera de alebrestar al pueblo.



Con el nombramiento de Fredy alguno se van a suma, y es que Morena ya no da más, subió como espuma y ahí se quedó, nadie desconoce que hay simpatías, pero ¿hay participación ciudadana? Si consideran que solamente el 40 por ciento del padrón votará, así las cosas.



Ya le paso a Mayo Delgao, primero aprobó, como diputado, las reformas a la ley del INE y ahora solito le dió a su partido.



No fue corrupción, al contrario pregonan de anticorrupción y les molesta la aplicación de la ley debe ser pareja, pos eso hizo el INE la aplicó a raja tabla, punto, porque en los procesos electorales hay tres etapas, precampaña, intercampaña y campaña, no se hagan pelotas.



Fredy Ramírez es el Juanito de Morena, las malas lenguas dices y aseguran que llevará a Raulín Morrón a la secretaria de gobierno, pero después Fredy se va a enfermar y queda Morrón como tu gober, no sería raro esas prácticas ya los ha realizado Amlo, caso Clara Cordoba-Juanito.



¿Salida decorosa pro tomada de pelo? Bueno pos onde si se andan tomando del pelo pero pa desgreñarse en la casa Amarilla, dicen los lenguones que todos se sienten jefes y hasta fotos se toman pa irle con el chisme a Vicko Manrico, ojala no se pelien, porque recuerden que un pleito corriente llevo a la derrota a Caldo MeHacías.



En la casa guinda sucede lo mismo, las candidatas a diputadas locales, andan un poco de la greña, y la petista que quiere ser diputada federal anda en la pendeja, pero las chicas del coro, de la planilla, esas si que andan mal ¡Aguuuas Nacho!



Todos los partidos hacen alianzas, no sé cómo los de Morena critican al PRI, PAN y PRD se unieron, ellos también se unieron con el Verde y PRD, son más de lo mismo todos, pónganse a trabajar a ver el bien del pueblo a unir esfuerzos hacer propuesta viables y que triunfe el mejor, porque si no se ponen las pilas por GRINGA, GRINGA: EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS; ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.