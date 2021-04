Nuestra oferta a los electores, se enriquece con las aportaciones de la gente: Mariano Torres

URUAPAN, MICH.- La plataforma política que los candidatos del PAN, PRI y PRD ofrecemos al electorado, la estamos enriqueciendo con las observaciones y propuestas que nos hacen, porque estamos convencidos de que así es como más rápidamente avanzaremos para construir la sociedad que anhelamos, el municipio con oportunidades que todos deseamos.

Señaló lo anterior el candidato de la alianza Equipo por Michoacán a la Diputación Local por el Distrito 14, Uruapan Norte, Jesús Mariano Torres Santoyo, al referirse a las actividades que ha realizado en esta campaña y lo que sus recorridos les ha dejado.

Mis compañeros, y en lo especial yo, no pensamos esperar a conocer los resultados de la jornada electoral del 6 de junio “para abrir las puertas a la población; nosotros hemos tenido esas puertas abiertas desde hace muchos años, y en esta campaña no las cerramos ni un minuto, pues sabemos que por ellas pueden entrar muchas cosas buenas y, sobre todo, nos mantiene cerca a todos, a los ciudadanos y a quienes queremos servirles.

Agradeció y reconoció el que ayer la Canaco les hiciera entrega de un documento en el que plasman lo que consideran los cinco temas que deben atenderse como prioritarios; además, en reunión con representantes de la comunidad de la diversidad sexual, se escucharon sus inquietudes y se reconoció que aún hay mucho camino por recorrer para que ese sector alcance el reconocimiento pleno de sus derechos, y el respeto de quienes piensan distinto a ellos.

Pero saben que en ese camino estaremos junto a ellos, porque así lo hemos hecho desde hace años, garantizándoles que se evitará el acoso, las extorsiones y las agresiones de parte quienes trabajan en el gobierno municipal, al tiempo de trabajar juntos para formar conciencia de respeto en la sociedad, dijo.

Y aunque tiene años laborando en la administración pública y ha atendido una gran cantidad de problemas “definitivamente esta campaña, el contacto con comerciantes y colonos, con jóvenes, deportistas, amas de casa y un largo etcétera, ha enriquecido mi oferta política, y me ha hecho crecer como ser humano”.