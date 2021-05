En el PRD nuestros candidatos y candidatas no están solos: Víctor Manríquez

La estructura del PRD trabaja al máximo para obtener los triunfos

Llevamos campañas dinámicas, de propuestas y compromisos

No hay duda: ganaremos la gubernatura, las diputaciones locales, federales y los municipios



INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-30-ABR-2021/ La estructura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) está trabajando al máximo para obtener los triunfos el próximo 6 de junio, aquí nuestros candidatos y candidatas no están solos, afirmó Víctor Manuel Manríquez González, Delegado Nacional Especial para Michoacán del PRD.



Al concluir las reuniones regionales que hizo en Hidalgo, Zacapu, Zamora, Uruapan, Apatzingán y Morelia, Víctor Manríquez informó que se ha desplegado la estructura del PRD, en promoción del voto y llevando el mensaje del Equipo por Michoacán.



“Aquí nuestros candidatos y candidatas no están solos, en el PRD somos muchos compañeros y compañeras los que estamos trabajando para obtener los triunfos el próximo 6 de junio”, expresó Víctor Manríquez.



El dirigente partidista dijo que las y los candidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales están llevando a cabo campañas dinámicas, de propuestas y compromisos, tanto en los municipios en los que está compitiendo solo el PRD como en aquellos que va con otras fuerzas políticas .



“No hay duda, vamos a ganar con el Equipo por Michoacán la gubernatura, con nuestro candidato Carlos Herrera Tello, las diputaciones locales y federales y la mayoría de los municipios”, recalcó Víctor Manríquez.



Los nuevos delegados del PRD también están acompañando a las y los candidatos a los diversos cargos de elección popular, Yunnuen Zamai Estrada Rentería en Apatzingán – Lázaro Cárdenas; el Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos, José Luis Esquivel Zalpa, en La Piedad-Zamora.



La Secretaria de Comunicación Política, Brissa Ireri Arroyo Martínez, Zacapu-Jiquilpan; el Secretario de Planeación Estratégica y Organización interna, Helder Valencia Soto, Pátzcuaro-Uruapan; la Secretaria de agenda de igualdad de género, diversidad sexual y Derechos humanos, Verónica Naranjo Vargas, Morelia y el Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, Zitácuaro-Huetamo.