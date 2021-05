Con Equipo por Michoacán, “chamba” para todas y todos: Víctor Manríquez

Vamos a recuperar empleos que se han perdido por la pandemia

El gobierno federal de Morena ha fallado a la clase trabajadora

PRD, 32 años caminando al lado de quienes más lo necesitan

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-02-MAY-2021/ En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Delegado Nacional Especial para Michoacán del PRD, Víctor Manuel Manríquez, señaló que el gobierno federal de Morena ha fallado a los trabajadores mexicanos.



Manríquez reflexionó que a poco más de un año de la pandemia por el Covid-19 se perdieron en nuestro país más de 1 millón de empleos, situación que también afecta a nuestro estado, por ello, con el Equipo por Michoacán, vamos por más y mejor “chamba” todas y todos.

Refirió que a nivel federal el gobierno de Morena le ha fallado a la clase trabajadora porque no ha logrado implementar una política pública que permita la reactivación de la economía, la apertura de negocios y creación de plazas laborales.



“Contrario al discurso oficialista que se maneja desde Palacio Nacional, los negocios que se vieron en la necesidad de cerrar por la pandemia siguen sin respuesta, sin estímulos ni apoyos, no se están creando nuevos empleos y no se atiende la demanda de la población económicamente activa”, sostuvo Manríquez.

En ese sentido, subrayó que en el Equipo por Michoacán, con nuestro candidato Carlos Herrera Tello, en el Eje “Michoacán con Chamba” se tiene contemplado la reactivación y fortalecimiento de las empresas michoacanas; para las chavas y chavos, 40 fábricas de empleo, socio joven, el Chambatón, mientras que en el campo michoacano inyección de recursos y tecnología elevar la exportación y valor agregado a los productos, así como el impulso a la actividad turística, entre otras acciones.

Víctor Manríquez, dijo que el próximo 06 de junio la ciudadanía saldrá a respaldar el proyecto que representa el Ingeniero. Carlos Herrera Tello, candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), porque puede generar resultados en materia de empleo, economía, seguridad pública, medio ambiente, salud y educación.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) refrenda hoy su compromiso con la clase trabajadora del país y el respeto a los derechos conquistados desde la verdadera izquierda, ¡son 32 años del PRD caminando al lado de quienes más lo necesitan, luchando por las causas justas!